PepsiCO повысила безопасность своего автопарка в 6 странах при помощи российской системы мониторинга

Всего за два месяца эксплуатации телематической системы доля водителей компании PepsiCO, превышающих скорость и совершающих опасные маневры на дорогах, в СНГ снизилась с 23 до 4%. Как итог — существенное уменьшение количества ДТП с участием корпоративного транспорта, страховых и ремонтных расходов.

В российском подразделении PepsiCO с 2012 г. применяется решение по контролю безопасности вождения на базе телематической платформы, которым охвачено порядка 6000 транспортных средств. В результате менее чем за один год аварийность автопарка компании в России сократилась в 3,5 раза.

"Новым важным шагом стало подключение к системе нескольких сотен единиц транспорта PepsiCO в Беларуси, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Автомобили оборудовали спутниковыми модулями мониторинга в целях оперативного контроля местоположения, маршрутов и скоростных режимов транспортных средств. Также телематика фиксирует вхождения в повороты на высокой скорости, резкость и количество торможений, перестроений и других маневров. Отдельно отслеживается применение водителями ремней безопасности и фар", — отметил коммерческий директор «СКАУТ-Корпоративные решения» Юрий Висневский.

Поступив на сервер телематической платформы, все эти данные тщательным образом анализируются, и на их основе генерируются подробные отчеты и графики, а также итоговая оценка безопасности действий каждого водителя. С их помощью руководство компании может с легкостью оценить стиль вождения сотрудников, понять, кто представляет наибольшую опасность на дороге, и провести аргументированные беседы с участниками «группы риска». Таким образом, пользователь получает эффективный инструмент для повышения безопасности и экономичности своего автопарка.

К слову, еще одним весомым аргументом в пользу телематической системы стал гибкий подход ее разработчика и интегратора к требованиям клиентов не только на территории России.

«Прежде всего, были выработаны особые механизмы обслуживания клиентов и работы с телематикой, максимально удобные и выгодные пользователям сразу из нескольких стран СНГ. При этом были учтены особенности каждого из этих государств в части законодательства и таможенных регламентов. К примеру, по условиям контракта телематическое оборудование предоставляется на правах аренды», — сказал Юрий Висневский.