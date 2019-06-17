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Информационные технологии

PepsiCO повысила безопасность своего автопарка в 6 странах при помощи российской системы мониторинга

Всего за два месяца эксплуатации телематической системы доля водителей компании PepsiCO, превышающих скорость и совершающих опасные маневры на дорогах, в СНГ снизилась с 23 до 4%. Как итог — существенное уменьшение количества ДТП с участием корпоративного транспорта, страховых и ремонтных расходов.

В российском подразделении PepsiCO с 2012 г. применяется решение по контролю безопасности вождения на базе телематической платформы, которым охвачено порядка 6000 транспортных средств. В результате менее чем за один год аварийность автопарка компании в России сократилась в 3,5 раза.

"Новым важным шагом стало подключение к системе нескольких сотен единиц транспорта PepsiCO в Беларуси, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Автомобили оборудовали спутниковыми модулями мониторинга в целях оперативного контроля местоположения, маршрутов и скоростных режимов транспортных средств. Также телематика фиксирует вхождения в повороты на высокой скорости, резкость и количество торможений, перестроений и других маневров. Отдельно отслеживается применение водителями ремней безопасности и фар", — отметил коммерческий директор «СКАУТ-Корпоративные решения» Юрий Висневский.

Поступив на сервер телематической платформы, все эти данные тщательным образом анализируются, и на их основе генерируются подробные отчеты и графики, а также итоговая оценка безопасности действий каждого водителя. С их помощью руководство компании может с легкостью оценить стиль вождения сотрудников, понять, кто представляет наибольшую опасность на дороге, и провести аргументированные беседы с участниками «группы риска». Таким образом, пользователь получает эффективный инструмент для повышения безопасности и экономичности своего автопарка.

К слову, еще одним весомым аргументом в пользу телематической системы стал гибкий подход ее разработчика и интегратора к требованиям клиентов не только на территории России.

«Прежде всего, были выработаны особые механизмы обслуживания клиентов и работы с телематикой, максимально удобные и выгодные пользователям сразу из нескольких стран СНГ. При этом были учтены особенности каждого из этих государств в части законодательства и таможенных регламентов. К примеру, по условиям контракта телематическое оборудование предоставляется на правах аренды», — сказал Юрий Висневский.

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http://www.cnews.ru/news/line/2019-06-14_pepsico_povysila_bezopasnost_svoego_avtoparka

Информационные технологии, СКАУТ
  • Badassgoliath Badassgoliath
    17.06.1908:01:36

    Эх, создать бы государственную систему и внедрять такую аппаратуру в каждый автомобиль.

    Поступив на сервер телематической платформы, все эти данные тщательным образом анализируются, и на их основе генерируются подробные отчеты и графики, а также итоговая оценка безопасности действий каждого водителя.

    Это ведь пригодилось бы не только в случае с грузовиками.

    Хотя… представляю, какой визг поднимется, если такая инициатива будет озвучена на мало-мальски ответственном уровне.

    #1136919
    • ЧИВАПЧИЧИ ЧИВАПЧИЧИ
      17.06.1909:31:25

      А с какой целью?

      #1136933
      • Нет аватара torp
        17.06.1912:18:12

        с целью сокращения количества ДТП, соответственно с целью уменьшения смертей на дорогах

        #1136978
      • Нет аватара torp
        17.06.1912:20:35

        вы сейчас, наверное, начнете опять про штрафы за превышение скорости или за повышенную страховку ОСАГО и КАСКО ратовать, что вас бедненьких обдирают

        ездить надо по правилам, и тогда никаких штрафов не будет

        но хоронить родных и близких или становиться инвалидами — это очень тяжело

        Отредактировано: torp~12:23 17.06.19
        #1136979
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