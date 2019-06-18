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Производство

На КМЗ начато серийное производство картеров для судовых двигателей

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На Кингисеппском машиностроительном заводе налажено серийное производство картеров для ремонта и производства судовых дизельных двигателей различных размерностей, редукторов и реверсивных муфт. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новые детали будут использоваться в производстве судовых двигателей размерности 18/20 и 16/17

Стальные и алюминиевые цельнолитые заготовки обрабатываются на станках с ЧПУ. Серийный выпуск насчитывает более 30 деталей в месяц.

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http://sudostroenie.info/novosti/27134.html

КМЗ, судовые дизельные двигатели
  • HappyRed HappyRed
    18.06.1917:43:03

    На фото же блок цилиндров,а не картер   

    #1137338
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