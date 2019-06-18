На КМЗ начато серийное производство картеров для судовых двигателей

На Кингисеппском машиностроительном заводе налажено серийное производство картеров для ремонта и производства судовых дизельных двигателей различных размерностей, редукторов и реверсивных муфт. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новые детали будут использоваться в производстве судовых двигателей размерности 18/20 и 16/17

Стальные и алюминиевые цельнолитые заготовки обрабатываются на станках с ЧПУ. Серийный выпуск насчитывает более 30 деталей в месяц.