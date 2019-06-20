Более 6,2 тыс. свиней поступило в «ПРОМАГРО» в рамках программы обновления генетики

В агропромышленном холдинге «ПРОМАГРО» продолжается реализация стратегического проекта по улучшению генетики.

С начала года на предприятие поступило свыше 6,2 тыс. животных из России и Канады с более совершенным набором генов. Из них более 2 тыс. голов — чистопородных ремонтных свинок «Крупная белая» и более 4 тыс. — гибридных двухпородных свинок F1. На сегодняшний день животные содержатся на фермах-репродукторах, уже началось осеменение ремонтных свинок.

Как сказал генеральный директор АПХ «ПРОМАГРО» Константин Клюка, в этом году холдинг делает ставку совершенствование генетического потенциала.

До конца 2019 года, а фермы компании поступит еще более 7,2 тыс. гибридных двухпородных свинок F1.

Напомним, что проект по замене генетики реализуется в «ПРОМАГРО» с 2018 года. Его основная цель — повысить устойчивость поголовья к особенностям внешней среды, тем самым улучшить качество конечного продукта. Также в рамках проекта были построены корпуса саморемонта. Сегодня ведётся их активное благоустройство — строятся внутриплощадочные дороги на свиноводческом комплексе «Оскольский бекон-3», в ближайшее время работы начнутся на «Оскольском беконе-2».

В 2018 году в улучшение генетики было инвестировано 394 млн рублей, в 2019 году уже вложено 109 млн рублей, до конца года планируется вложить еще 167 млн рублей.

ИД «Сфера»