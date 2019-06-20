Добавить статью
Транспорт и логистика

В Москве открыли 4 станции метро

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня на юго-западе Москвы открылись 4 новых станции Сокольнической линии метро — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка»! Теперь количество станций Московского метрополитена возросло до 232 штук (2 станции метро временно выведены из эксплуатации), из них 29 станций расположены за чертой МКАД.

Новый участок метро находится на территории Новой Москвы, большая его часть совмещена с новой автодорогой Солнцево-Бутово-Видное. Из 4-х станций участка станции «Филатов Луг» и «Прокшино» крытые наземные, а «Ольховая» и «Коммунарка» — подземные мелкого заложения.

  •  © Фото из открытых источников

Станция «Коммунарка» в перспективе будет иметь пересадку на одноимённую станцию новой Коммунарской линии метро, строительство которой началось в Москве в начале этого года.

Новые станции метро улучшат транспортную доступность для жителей посёлка Коммунарка и других поселений на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, а также будут способствовать дальнейшему освоению этих территорий.

Этот пост будет дополнен фото!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Москва, метро, Сокольническая линия
  • A_SEVER A_SEVER
    20.06.1911:33:37

    Подведём очередной промежуточный итог!    

    Лужков был мэром 18 лет, за это время открыто 34 станции (в среднем 1.8 станции в год)

    Собянин мэром 9 лет, за это время уже открыто 49 станций (в среднем 5.4 станции в год)

    Монорельс и МЦК я не учитывал.

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: A_SEVER~13:04 20.06.19
    #1137868
  • Максим Алпеев
    20.06.1911:51:13

       

    #1137874
    • A_SEVER A_SEVER
      20.06.1911:59:13

         

      Осторожно, двери закрываются! Следующая станция «Юго-Восточная»!    

      #1137879
  • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    20.06.1912:30:40

    Новая Москва же на юго-западе?

    #1137886
  • Максим Алпеев
    20.06.1912:33:58

    •  © stroi.mos.ru

    •  © stroi.mos.ru

    •  © stroi.mos.ru

    •  © stroi.mos.ru

    •  © stroi.mos.ru

    Отредактировано: Максим Алпеев~12:35 20.06.19
    #1137890
  • Михаил Иванов Михаил Иванов
    20.06.1912:42:17

    Теперь надеюсь что успеют до конца года открыть и две линии МЦД и оставшиеся станции Некрасовской линии. Пора уже подтягивать хвосты

    #1137895
    • A_SEVER A_SEVER
      20.06.1912:59:33

      Пора уже подтягивать хвосты
      Подтягивать старые хвосты и отращивать новые!    

      #1137902
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,