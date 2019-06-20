В Москве открыли 4 станции метро

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Сегодня на юго-западе Москвы открылись 4 новых станции Сокольнической линии метро — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка»! Теперь количество станций Московского метрополитена возросло до 232 штук (2 станции метро временно выведены из эксплуатации), из них 29 станций расположены за чертой МКАД.

Новый участок метро находится на территории Новой Москвы, большая его часть совмещена с новой автодорогой Солнцево-Бутово-Видное. Из 4-х станций участка станции «Филатов Луг» и «Прокшино» крытые наземные, а «Ольховая» и «Коммунарка» — подземные мелкого заложения.





© Фото из открытых источников

Станция «Коммунарка» в перспективе будет иметь пересадку на одноимённую станцию новой Коммунарской линии метро, строительство которой началось в Москве в начале этого года.

Новые станции метро улучшат транспортную доступность для жителей посёлка Коммунарка и других поселений на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, а также будут способствовать дальнейшему освоению этих территорий.

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