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Транспорт и логистика

В Москве началось строительство 15-й линии метро

  •  © Фото из открытых источников

На юге Москвы началось строительство Коммунарской линии метро, которая станет 15-й линией Московского метрополитена. Новая радиальная линия протянется от станции «Крымская» Московского центрального кольца до станции «Коммунарка» Сокольнической линии метро, а в перспективе будет продлена до города Троицк. Длина Коммунарской линии составит около 30 километров, она соеденит районы Новой Москвы с другими частями города.

Самому большому городу Европы — самый большой в Европе метрополитен!

Фото с сайта new.msk.ru

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Москва, метро, Коммунарская линия
  • Александр Скориков
    19.03.1922:19:17

    Никогда в Москве такого строительства метро не было! Так держать.

    #1116172
  • Нет аватара AndrewRos
    19.03.1922:22:46

    Как тут не радоваться за стольный град… Хотя постойте-ка ведь с другой стороны как тут не унывать глядя на темпы строительства метрополитена в СПб, Новосибирске … И уж не дай бог вспомнить Омск с Красноярском где местро закопали уже обратно.

    Отредактировано: AndrewRos~22:23 19.03.19
    #1116173
    • A_SEVER A_SEVER
      19.03.1923:02:26

      не дай бог вспомнить Омск с Красноярском где метро закопали уже обратно
      На закапывание недостроенного метро тоже нужны деньги, а их у Омска и Красноярска нет.

      #1116184
    • Нет аватара termometrix
      20.03.1900:04:39

      Совершенно верно.Спасибо Силуанову за это

      Смольный расторгает с «Метростроем» все контракты на строительство подземки

      Правительство Санкт-Петербурга расторгает контракты на строительство объектов метрополитена с ОАО «Метрострой». Об этом «Фонтанке» 21 января сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

      Как уточнил глава КРТИ Сергей Харлашкин в беседе с корреспондентом «Фонтанки», разорваны будут все соглашения с «Метростроем». Напомним, что на 21 января у компании было 4 действующих контракта на строительство линий метрополитена, среди которых зеленая, фиолетовая, коричневая и оранжевая ветки.

      Компания «Метрострой» занималась возведением подземки в Петербурге более 60 лет. Положение компании особенно осложнилось в последние месяцы: стало известно о срыве сроков сразу на трех ветках метро, у «Метростроя» стабильно возникали проблемы с выплатами зарплат, а его рабочие не раз устраивали забастовки в 2018 году. Последней торпедой в борт корабля под названием «Метрострой» стала налоговая недоимка в размере 788 млн рублей, насчитанная фискалами под конец прошлого года. В результате счета компании были арестованы, а строительство станций было фактически остановлено.

      Отредактировано: termometrix~00:41 20.03.19
      #1116194
      • Нет аватара termometrix
        20.03.1900:42:49

        Еще одна мощная строительная компания с традициями будет уничтожена.

        #1116196
      • A_SEVER A_SEVER
        20.03.1900:50:28

        Спасибо Силуанову за это
        В Санкт-Петербурге конфликт между руководством города и строительной компанией, при чём тут Силуанов?

        #1116197
        • Нет аватара termometrix
          20.03.1900:58:10

          Минфин не контролировал процесс финансирования строительных работ.

          #1116198
          • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
            20.03.1903:10:27

            Так это не федеральные деньги, тут с питерских чиновников спрос.

            #1116210
    • Human RS Human RS
      20.03.1901:31:35

      И уж не дай бог вспомнить Омск с Красноярском где местро закопали уже обратно.

      И правильно, пусть лучше трамвай с газомоторными автобусами развивают. Не та у них численность населения чтобы окупить массовое строительство метро.

      Отредактировано: Human RS~02:45 20.03.19
      #1116204
      • Akimich Akimich
        20.03.1902:46:42

        ??? Города миллионники, это не та численность?

        Отредактировано: Akimich~02:47 20.03.19
        #1116207
        • Human RS Human RS
          20.03.1902:59:24

          Да, миллиона недостаточно. Собственно если бы остальные виды общественного транспорта (трамваи, автобусы, и в идеале еще и скоростные диаметры городской электрички) были бы в этих городах развиты хотя бы на уровне Москвы или Петербурга, то у местных жителей вообще бы не было общественного запроса на строительство метро.

          Отредактировано: Human RS~03:00 20.03.19
          #1116209
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