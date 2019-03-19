В Москве началось строительство 15-й линии метро

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На юге Москвы началось строительство Коммунарской линии метро, которая станет 15-й линией Московского метрополитена. Новая радиальная линия протянется от станции «Крымская» Московского центрального кольца до станции «Коммунарка» Сокольнической линии метро, а в перспективе будет продлена до города Троицк. Длина Коммунарской линии составит около 30 километров, она соеденит районы Новой Москвы с другими частями города.

Самому большому городу Европы — самый большой в Европе метрополитен!

Фото с сайта new.msk.ru