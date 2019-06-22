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Фотофакты

Форум «Армия-2019» за несколько дней до открытия. Фоторепортаж

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1. Площадка «Армия России — завтра».

82 фото под катом:

2. БТР К-17 на платформе «Бумеранг"

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3. БМП Б-11 на платформе «Курганец-25"

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4.

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5. Танк Т-14 «Армата"

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6.

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7. БМПТ

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8. 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ"

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9. Тяжелая БМП Т-15 «Армата» с 57-мм боевым модулем

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10.

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11. 57-мм тенденции

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12. 57-мм ЗСУ 2С38 «Деривация-СВ» (так в пресс-релизе УВЗ указано), а год назад — «Деривация-ПВО"

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13.

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14. Пусковая установка 5П60Е ЗРК «Витязь». Что за кран за кабиной? Самопогруз блоков ТПК?

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15. Впервые опытный образец ПУ 5П60Е был впервые публично продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2013

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16. ТПК ЗУР 9М96Е

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17. Мировая премьера — новый ЗРПК «Панцирь-СМ» (для экспорта «Панцирь-С1М») с новыми ЗУР, РЛС СОЦ и МФРЛС наведения ракет на цель на новом шасси «Торнадо"

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18. Как сказали в минобороны РФ — ЗРПК «Панцирь-СМ» будет в армии к 2021 году

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19. БПЛА «Корсар», который впервые показывали в прошлом году на Параде Победы в Москве

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20. А это, видимо, и есть ударный БПЛА С-70 «Охотник» — как обещали — показывают)))

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21. Автомобиль «Патруль» с легким минным тралом?

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22.

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23. Роботизированный комплекс Уран-14

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24. Роботизированный комплекс Уран-6

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25. Ударный роботизированный комплекс Уран-9

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26. 82-миллиметровый самоходный миномет 2С41 «Дрок"

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27.

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28. 120-мм САУ 2С42 «Лотос"

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29. Площадка (или даже площадь) техники ПВО от Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Давно не было такого разнообразия!

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30. ЗРК 9К317МЭ «Викинг» — СОУ 9А317МЭ

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31. СОУ 9А317МЭ и выносной РПН 9С36МЭ

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32. ПБУ 9С510МЭ и Станция обнаружения и целеуказания 9С18М1-3Э

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33.

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34. Мировая премьера — пусковая установка 9А383Э, придаваемая зенитному ракетному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ «Викинг» для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения аэродинамических и баллистических целей

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35. ПУ вооружена ЗУР 9М83МЭ, унифицированными с ЗРС «Антей-2500»

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36.

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37.

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38. РЛС пока неидентифировал — можно смотреть на перечень экспонатов здесь

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39.

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40.

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41.

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42.

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43.

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44.

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46. Пустынный ( в девичестве — арктический) ЗРК Тор-М2ДТ

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47. ЗРС большой дальности «Антей-2500"

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48. Пусковая установка 9А83МЭ — можно сравнить ее с рядом стоящей 9А383Э

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49. ПЗУ 9А84МЭ

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50.

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51. Продукция АО «Ремдизель"

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52. Тайфун-К 4х4

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53. Площадка НПО «Высокоточные комплексы» в этом году включает оборонную продукцию Концерна Тракторные заводы

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54.

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55. САУ 2С25М «Спрут-СДМ1"

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56. БМП-3 в защитном обвесе

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57. Мировая премьера — ЗРК «Сосна» на шасси БМП-3

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58. Плавающий БТР БТР-3Ф

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59. ПТРК «Корнет-Д» на шасси «Тайфун-К 4×4"

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60.

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61. Стенд Военно-Промышленной компании

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62. БТРы

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63. БТР-82А в обвесе

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64.

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65.

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66.

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67.

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68. Станция пассивной РЭБ ?

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69. РЭМ-КС1

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70. Стенд НПК «Уралвагонзавод"

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71. Танк Т-72Б3

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72. Танк Т-90МС

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73. БМПТ

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74. Площадка КРЭТ — Красуха-2

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75. Ртуть-РБ

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76. РЛС П-18-2 от АО «НИТЕЛ"

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77. Внезапно! Су-27УБ

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78. Ранее представленный на Гидроавиасалоне-2018 — поплавковый Л-410УВП-Е20

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79.

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80. Средства прикрытия ПГРК РВСН. Жаль, в этом году нет интересных машин от КБ Мотор (ЦЭНКИ) — ГК «Роскосмос» не участвует в Армии-2019

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81.

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82. Машина разминирования

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83. В процессе прокраски

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форум Армия-2019
  • Олег Усачёв Олег Усачёв
    22.06.1921:43:12

    Ну давайте, расскажите кто круче нас?    

    #1138615
  • Нет аватара batono
    22.06.1921:56:50

    А.Б.А.Л.Д.Е.Т.Ь!    

    #1138618
  • HappyRed HappyRed
    22.06.1922:53:12

    Спасибо,за фотоотчёт,аж палец устал крутить…   

    #1138632
  • A S A S
    22.06.1923:31:00

    Во кстати, надо сходить.

    #1138639
  • Soviet Assault Soviet Assault
    23.06.1901:10:44

    Тяжелая гусеничная БМП Т-15 с новым необитаемым боевым модулем С-60, оснащенным автоматическим орудием калибра 57 мм — просто супер!

    Это но, если что:

    •  © Фото из открытых источников

    #1138644
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