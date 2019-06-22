Форум «Армия-2019» за несколько дней до открытия. Фоторепортаж
1. Площадка «Армия России — завтра».
2. БТР К-17 на платформе «Бумеранг"3. БМП Б-11 на платформе «Курганец-25"4. 5. Танк Т-14 «Армата"6. 7. БМПТ8. 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ"9. Тяжелая БМП Т-15 «Армата» с 57-мм боевым модулем10. 11. 57-мм тенденции12. 57-мм ЗСУ 2С38 «Деривация-СВ» (так в пресс-релизе УВЗ указано), а год назад — «Деривация-ПВО"13. 14. Пусковая установка 5П60Е ЗРК «Витязь». Что за кран за кабиной? Самопогруз блоков ТПК?15. Впервые опытный образец ПУ 5П60Е был впервые публично продемонстрирован на авиасалоне МАКС-201316. ТПК ЗУР 9М96Е17. Мировая премьера — новый ЗРПК «Панцирь-СМ» (для экспорта «Панцирь-С1М») с новыми ЗУР, РЛС СОЦ и МФРЛС наведения ракет на цель на новом шасси «Торнадо"18. Как сказали в минобороны РФ — ЗРПК «Панцирь-СМ» будет в армии к 2021 году19. БПЛА «Корсар», который впервые показывали в прошлом году на Параде Победы в Москве20. А это, видимо, и есть ударный БПЛА С-70 «Охотник» — как обещали — показывают)))21. Автомобиль «Патруль» с легким минным тралом?22.23. Роботизированный комплекс Уран-1424. Роботизированный комплекс Уран-625. Ударный роботизированный комплекс Уран-926. 82-миллиметровый самоходный миномет 2С41 «Дрок"27.28. 120-мм САУ 2С42 «Лотос"29. Площадка (или даже площадь) техники ПВО от Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Давно не было такого разнообразия!30. ЗРК 9К317МЭ «Викинг» — СОУ 9А317МЭ31. СОУ 9А317МЭ и выносной РПН 9С36МЭ32. ПБУ 9С510МЭ и Станция обнаружения и целеуказания 9С18М1-3Э33. 34. Мировая премьера — пусковая установка 9А383Э, придаваемая зенитному ракетному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ «Викинг» для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения аэродинамических и баллистических целей35. ПУ вооружена ЗУР 9М83МЭ, унифицированными с ЗРС «Антей-2500» 36. 37. 38. РЛС пока неидентифировал — можно смотреть на перечень экспонатов здесь 39.40.41.42.43.44.45.46. Пустынный ( в девичестве — арктический) ЗРК Тор-М2ДТ47. ЗРС большой дальности «Антей-2500"48. Пусковая установка 9А83МЭ — можно сравнить ее с рядом стоящей 9А383Э49. ПЗУ 9А84МЭ50.51. Продукция АО «Ремдизель"52. Тайфун-К 4х453. Площадка НПО «Высокоточные комплексы» в этом году включает оборонную продукцию Концерна Тракторные заводы54. 55. САУ 2С25М «Спрут-СДМ1"56. БМП-3 в защитном обвесе57. Мировая премьера — ЗРК «Сосна» на шасси БМП-358. Плавающий БТР БТР-3Ф59. ПТРК «Корнет-Д» на шасси «Тайфун-К 4×4"60. 61. Стенд Военно-Промышленной компании62. БТРы63. БТР-82А в обвесе64. 65. 66.67.68. Станция пассивной РЭБ ?69. РЭМ-КС170. Стенд НПК «Уралвагонзавод"71. Танк Т-72Б3 72. Танк Т-90МС73. БМПТ74. Площадка КРЭТ — Красуха-275. Ртуть-РБ76. РЛС П-18-2 от АО «НИТЕЛ"77. Внезапно! Су-27УБ 78. Ранее представленный на Гидроавиасалоне-2018 — поплавковый Л-410УВП-Е20 79.80. Средства прикрытия ПГРК РВСН. Жаль, в этом году нет интересных машин от КБ Мотор (ЦЭНКИ) — ГК «Роскосмос» не участвует в Армии-201981.82. Машина разминирования83. В процессе прокраски
- Великоросс
- 22.06.201921:34
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