ПАО «ЛУКОЙЛ» успешно реализует приоритетные проекты на Северном Каспии — продолжается активное обустройство месторождений имени В. Филановского, Ю. Корчагина, а также Ракушечного.

На второй очереди месторождения им. В. Филановского введены в эксплуатацию еще две скважины. Восьмая по счету скважина является одноствольной добывающей с забоем 5153 м и длиной горизонтального участка 3439 м. Девятая скважина — также одноствольная добывающая с забоем 2540 м и длиной горизонтального участка 629 м. Начальный дебит каждой из введенных скважин превышает 1000 т/сут. С 2018 года добыча на месторождении поддерживается на проектном уровне 6 млн т в год.

На блок-кондукторе месторождения им. Ю. Корчагина в рамках второй очереди освоения завершено строительство четвертой скважины с забоем 6390 м и длиной горизонтального участка 4276 м. В скважину спущена интеллектуальная система заканчивания, позволяющая в режиме реального времени менять параметры работы отдельных участков горизонтального ствола скважины в зависимости от текущих условий, что способствует увеличению эффективности освоения запасов углеводородов. В результате реализации программы бурения на второй очереди месторождения им. Ю. Корчагина в первом квартале 2019 года добыча нефти выросла на 27% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

В рамках обустройства Ракушечного месторождения ведутся строительно-монтажные работы: разрабатывается рабочая документация, выполняются поставки оборудования и материалов, а также проводятся корпусные работы на верхних строениях и опорных основаниях ледостойкой стационарной платформы и платформы жилого модуля. Начало промышленной добычи нефти на месторождении запланировано на 2023 год, проектный годовой уровень добычи составляет 1,2 млн т нефти.