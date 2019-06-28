В Москве завершена проходка второго тоннеля до станции метро «Нижегородская»

В Москве на юго-восточном участке Большой кольцевой линии метро завершилась проходка левого перегонного тоннеля длиной 2,4 км от станции «Текстильщики» до станции «Нижегородская». Тоннель построен АО «Трансинжстрой» с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Наталья», проходка правого тоннеля была завершена в апреле.

Строительство Большой кольцевой линии идёт ударными темпами — за 6 месяцев этого года столичные метростроевцы завершили проходку уже 11 тоннелей!

Самому большому городу Европы — самый большой в Европе метрополитен!