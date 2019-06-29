Четыре медали получили российские школьники на Балтийской олимпиаде по географии

28 июня в Калининграде завершилась VI Балтийская олимпиада школьников по географии (Baltic iGeo). Российскую Федерацию представляла сборная команда из 8 призёров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. По итогам состязания члены сборной России завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Российскую Федерацию на Baltic iGeo представляла сборная команда из 8 призёров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников Оргкомитет олимпиады

В олимпиаде приняли участие школьники из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Белоруссии и России.

По итогам олимпиады россияне завоевали:

• Золотая медаль — Катарина Мечникова (Москва)• Серебряная медаль — Лада Антонова (Москва)• Бронзовые медали — Михаил Балабан (Саратовская область) и Дмитрий Фомин (Московская область)

Остальные российские школьники получили сертификаты участников.

Руководителями команды выступили Д.В. Богачев, доцент кафедры географии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, и А.А. Ромашина, аспирантка географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Состязания состояли из трёх туров: участники решали задачи на теоретическом и мультимедиатурах, а также выполняли задания практического тура. В свою очередь, практический тур состоял из двух этапов — полевого и камерального.

Особенность этой международной олимпиады — все задания и ответы давались на английском языке.