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Видеоблог

Зачем России «Православный Ватикан». Наш разбор

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/e6Z9y2IEKYw

На этой неделе было много шума вокруг проекта «Православного Ватикана». Однако если убрать все передёргивания и взглянуть на него как на проект переустройства не самого передового города России, то он начинает играть другими красками. Разбираем три главных аспекта проекта реновации города Сергиев Посад в этом выпуске. Приятного просмотра!

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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

Россия, градостроительство,
  • Нет аватара termometrix
    30.06.1918:47:11

    А зачем миру «католический Ватикан» или мусульманам Мекка и Медина?!При всем мое уважении к верующим и неверующим.

    Отредактировано: termometrix~18:49 30.06.19
    #1140464
  • БАМБАрбия БАМБАрбия
    30.06.1922:20:19

    Религия-опиум для народа! Но заменить её увы пока нечем. Развивайтесь, бросьте пагубные привычки и алкоголь, больше читайте и занимайтесь здоровым образом жизни, а религия личное дело каждого, только не навязывать её людям. Всех благ!

    #1140498
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