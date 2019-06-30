Зачем России «Православный Ватикан». Наш разбор

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На этой неделе было много шума вокруг проекта «Православного Ватикана». Однако если убрать все передёргивания и взглянуть на него как на проект переустройства не самого передового города России, то он начинает играть другими красками. Разбираем три главных аспекта проекта реновации города Сергиев Посад в этом выпуске. Приятного просмотра!