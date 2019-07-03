Состоялось открытие второго участка трассы М-11 от Клина до Твери

Состоялось открытие участка платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург от 97-го до 149-го км между Клином и Тверью. Трасса является частью коридора Европа — Западный Китай.

На новом участке построены две транспортные развязки, в том числе съезд в направлении Завидово и Конаково на 124 км. Открытый участок — это второй этап строительства трассы М-11 в Тверской области. Первый участок в объезд Вышнего Волочка был открыт в ноябре 2014 года раньше запланированного срока. Это позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из наиболее сложных участков магистрали М-10. В 2017 году был введён в эксплуатацию этап от Твери до Вышнего Волочка в обход Торжка, в 2018-м — в обход города Бологое. Кроме того, запланирован к строительству третий этап — северный обход Твери.

Участок трассы проходит по территориям Московской и Тверской областей и соединяется с федеральной трассой М-10 «Россия» на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь от Московской кольцевой автодороги до Твери, 135 км скоростной дороги можно будет преодолеть чуть более чем за час. Максимальная разрешенная скорость движения составляет 110 км/ч, впоследствии ее увеличат до 130 км/ч.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» и будет пересекать ее на 58-м, 149-м, 208-м, 258-м, 334-м и 543-м километрах с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.

Сейчас уже открыто более половины трассы: обходы Торжка, Вышнего Волочка, Солнечногорска и Клина, а также участки от Твери до Великого Новгорода (с 208-го по 543-й км).