ЧЕТРА представила первый бульдозер с автоматическим переключением передач

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Компания «ЧЕТРА» оснастила бульдозер Т11 автоматическим переключением передач трансмиссии и блокируемым гидротрансформатором. Об этом порталу «Сделано у нас» сообщили в пресс-службе компании.

В новой трансмисии применен отечественный контроллер управления трансмиссией с собственным программным обеспечением с алгоритмами диагностики и защитой узлов трансмиссии. При автоматическом управлении все операции по выбору оптимального передаточного числа КП производятся без участия тракториста, также как и блокирование ГТР. Сокращение времени рабочего цикла и автоматизированного выбора уровней мощностей двигателя позволит повысить производительность техники на 10%. За счет оптимального выбора передачи в зависимости от нагрузки и повышения КПД трансмиссии эта модификация бульдозера позволит также сократить расход топлива на 10%.

«Сфера применения бульдозера с автоматическим управлением довольно обширна. Он может использоваться при послойном копании и разрыхлении грунтов, планировке и перемещении грунта, при строительстве и ремонте дорог и прочих работах, — комментирует Денис Куваев, директор по жизненному циклу продуктов ООО „ЧЕТРА“. — Использование автоматического переключения передач позволит повысить производительность техники и ресурс трансмиссии, а также одновременно снизить уровень утомляемости оператора. Начиная с третьего квартала этого года все выпускаемые бульдозеры легкого класса будут оснащаться функцией автоматического переключения передач».

Производство бульдозеров «Четра» расположено в Чебоксарах, на мощностях завода «Промтрактор». «Сделано у нас» неоднократно был на этом заводе, и много о нем писал.