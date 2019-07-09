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Производство

Заволжский моторный завод начал выпуск модернизированной версии двигателя ZMZ Pr

  •  © russiagoodnews.ru

Заволжский моторный завод из Нижегородской области выпустил новые двигатели, которые будут устанавливаться на внедорожники УАЗ «Патриот». Пока что это опытная партия в 25 модернизированных моторов ЗМЗ-409, которые в будущем получат название ZMZ Pro. Эти силовые агрегаты уже готовы к работе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Новые двигатели развивают мощность в 150 лошадиных сил, а также на них установлена улучшенная система охлаждения. Новая система внедрена для оптимальной работы с АКПП, а также для ускорения прогрева двигателя и улучшения климата в салоне.

Также, представителями Заволжского моторного завода уточняется, что модернизированные двигатели получили около трёх десятков оригинальных компонентов, таких, как блок и головка цилиндров, коленчатый вал, усилитель картера, держатель сальника, водяной насос, термостат и другие детали. Для запуска производства новых силовых агрегатов использовались инвестиции в сумме 100 миллионов рублей.

Источник: somanyhorses.ru/uaz-patriot-poluchit-novyy-dvigatel/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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http://russiagoodnews.ru/2019/07/09/uaz-patriot-poluchit-novyj-dvigatel/

ЗМЗ, УАЗ, Патриот, автомобильная промышленность, двигателестроение
  • artal
    09.07.1920:07:10

    В заголовке буковку допишите пожалуйста    

    #1142443
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