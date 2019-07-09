Заволжский моторный завод начал выпуск модернизированной версии двигателя ZMZ Pr

Заволжский моторный завод из Нижегородской области выпустил новые двигатели, которые будут устанавливаться на внедорожники УАЗ «Патриот». Пока что это опытная партия в 25 модернизированных моторов ЗМЗ-409, которые в будущем получат название ZMZ Pro. Эти силовые агрегаты уже готовы к работе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Новые двигатели развивают мощность в 150 лошадиных сил, а также на них установлена улучшенная система охлаждения. Новая система внедрена для оптимальной работы с АКПП, а также для ускорения прогрева двигателя и улучшения климата в салоне.

Также, представителями Заволжского моторного завода уточняется, что модернизированные двигатели получили около трёх десятков оригинальных компонентов, таких, как блок и головка цилиндров, коленчатый вал, усилитель картера, держатель сальника, водяной насос, термостат и другие детали. Для запуска производства новых силовых агрегатов использовались инвестиции в сумме 100 миллионов рублей.

Источник: somanyhorses.ru/uaz-patriot-poluchit-novyy-dvigatel/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop