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Фотофакты

В Москве открыли пешеходный переход к парку развлечений «Остров мечты»

  •  © Фото из открытых источников

В Москве 8 июля открыли надземный пешеходный переход с траволаторами, ведущий от станции метро «Технопарк» к тематическому парку развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме. Пешеходный переход длиной 250 метров проходит над проспектом Андропова.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Строящийся тематический парк развлечений «Остров мечты»:

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Фото с сайта stroi.mos.ru

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Москва, Остров мечты, переход
  • A_SEVER
    12.07.1909:50:09

    Москва стремительно меняется:

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: A_SEVER~09:53 12.07.19
    #1143082
  • HappyRed
    12.07.1911:14:52

    Это торговый центр или парк атракционов?

    #1143096
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