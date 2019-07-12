В Москве открыли пешеходный переход к парку развлечений «Остров мечты»
В Москве 8 июля открыли надземный пешеходный переход с траволаторами, ведущий от станции метро «Технопарк» к тематическому парку развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме. Пешеходный переход длиной 250 метров проходит над проспектом Андропова.
Строящийся тематический парк развлечений «Остров мечты»:
Фото с сайта stroi.mos.ru
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