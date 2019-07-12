В Москве открыли пешеходный переход к парку развлечений «Остров мечты»





© Фото из открытых источников

В Москве 8 июля открыли надземный пешеходный переход с траволаторами, ведущий от станции метро «Технопарк» к тематическому парку развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме. Пешеходный переход длиной 250 метров проходит над проспектом Андропова.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Строящийся тематический парк развлечений «Остров мечты»:



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Фото с сайта stroi.mos.ru