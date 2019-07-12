В Москве открыли северный терминал ТПУ «Стрешнево»

В Москве 12 июля открыли северный терминал ТПУ «Стрешнево», построенный в рамках интеграции станции «Стрешнево» МЦК и платформы «Ленинградская» Рижского направления МЖД.

Новый крытый надземный пешеходный переход позволит пассажирам перейти со станции МЦК «Стрешнево» на платформу «Ленинградская» Рижского направления МЖД. Стоит напомнить, что платформа «Ленинградская» является одной из станций будущего МЦД-2 «Нахабино — Подольск» (его планируют запустить в конце 2019 года).

Платформа Ленинградская была перенесена на 200 м ближе к станции Стрешнево осенью прошлого года. В результате этого шага пассажиропоток обеих станций увеличился на 28% и 49% соответственно. После завершения строительства перехода, как ожидается, он увеличится и составит к 2023 году 23,3 тыс. человек на Ленинградской и 29,3 тыс. человек — на Стрешнево.

Из девяти запланированных пересадок с пригородных линий на МЦК построены уже пять. Еще три планируется открыть до конца года.