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Судостроение и судоходство

Траулер «Ленинец» вышел на ходовые испытания

  •  © Фото с сайта shipyard-yantar.ru

  •  © Фото с сайта shipyard-yantar.ru

Сегодня траулер-сейнер «Ленинец» покинул акваторию ПСЗ «Янтарь» и вышел в Балтийское море на ходовые испытания. Головное судно проекта SK-3101R было заложено в Калининграде 8 июля 2016 года и спущено на воду 12 декабря 2017 года.

  •  © Фото из открытых источников

Генеральный директор ПСЗ «Янтарь» Эдуард Ефимов отметил: «Первый выход в море займёт четыре дня, после чего судно вернётся на завод для пополнения топлива и продовольственных запасов, а также для устранения замечаний, если таковые появятся по результатам этого выхода. Потом „Ленинец“ снова выйдет в море». Он также подчеркнул, что это первое судно, построенное в России по программе «квоты под киль».

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 50.6 м, ширина — 12 м, осадка -? м.

Объём охлаждаемых морской водой танков для хранения рыбы: 780 м³

Экипаж: 15 человек
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http://www.shipyard-yantar.ru/%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%bb%d0%b5%d1%80-%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%86-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%8b/

Калининград, ПСЗ «Янтарь», рыболовецкое судно, SK-3101R
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