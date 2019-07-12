Траулер «Ленинец» вышел на ходовые испытания

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Сегодня траулер-сейнер «Ленинец» покинул акваторию ПСЗ «Янтарь» и вышел в Балтийское море на ходовые испытания. Головное судно проекта SK-3101R было заложено в Калининграде 8 июля 2016 года и спущено на воду 12 декабря 2017 года.





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Генеральный директор ПСЗ «Янтарь» Эдуард Ефимов отметил: «Первый выход в море займёт четыре дня, после чего судно вернётся на завод для пополнения топлива и продовольственных запасов, а также для устранения замечаний, если таковые появятся по результатам этого выхода. Потом „Ленинец“ снова выйдет в море». Он также подчеркнул, что это первое судно, построенное в России по программе «квоты под киль».

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 50.6 м, ширина — 12 м, осадка -? м.

Объём охлаждаемых морской водой танков для хранения рыбы: 780 м³

Экипаж: 15 человек