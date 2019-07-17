МРК «Углич» ушёл в Средиземное море

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15 июля малый ракетный корабль Каспийской флотилии «Углич» прошёл пролив Босфор, направляясь на боевую службу в Средиземное море. Для МРК «Углич» это первый поход в Средиземное море, ранее корабль не покидал пределы Каспийского моря.

Таким образом, теперь все 7 МРК проекта 21631 «Буян-М», имеющиеся у ВМФ России, побывали на боевой службе в Средиземном море!

Фото Yörük Işık