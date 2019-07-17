МРК «Углич» ушёл в Средиземное море
15 июля малый ракетный корабль Каспийской флотилии «Углич» прошёл пролив Босфор, направляясь на боевую службу в Средиземное море. Для МРК «Углич» это первый поход в Средиземное море, ранее корабль не покидал пределы Каспийского моря.
Таким образом, теперь все 7 МРК проекта 21631 «Буян-М», имеющиеся у ВМФ России, побывали на боевой службе в Средиземном море!
Фото Yörük Işık
Читайте также...
- Патрульный корабль «Василий Быков» идёт на Балтику, а МРК «Великий Устюг» идёт в Тартус
- «Великий Устюг» и «Град Свияжск» идут на Чёрное море
- МРК «Вышний Волочёк» ушёл в Средиземное море
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
17.07.1916:34:28
17.07.1917:01:07
17.07.1920:36:55
17.07.1921:43:15