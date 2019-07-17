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Фотофакты

МРК «Углич» ушёл в Средиземное море

  •  © Фото Yörük Işık

  •  © Фото Yörük Işık

15 июля малый ракетный корабль Каспийской флотилии «Углич» прошёл пролив Босфор, направляясь на боевую службу в Средиземное море. Для МРК «Углич» это первый поход в Средиземное море, ранее корабль не покидал пределы Каспийского моря.

Таким образом, теперь все 7 МРК проекта 21631 «Буян-М», имеющиеся у ВМФ России, побывали на боевой службе в Средиземном море!

Фото Yörük Işık

ВМФ, боевая служба, МРК, 21631, «Углич», Каспийская флотилия
  • Нет аватара
    17.07.1916:34:28

    Почему-то только без названия и бортового номера

    #1144210
    • A_SEVER
      17.07.1917:01:07

      без названия и бортового номера

      Думаю не успели нанести после покраски корпуса — «Углич» будет участвовать в параде в честь Дня ВМФ России, который пройдёт в Тартусе.

      #1144220
    • Нет аватара
      17.07.1920:36:55

      Вводить в заблуждение других

      #1144294
      • A_SEVER
        17.07.1921:43:15

        Вводить в заблуждение других
        Не получится, т.к. мы информируем Турцию, какой наш корабль будет проходить проливы.

        #1144317
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