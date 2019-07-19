Челябинский завод представил новую модель подъемного крана ФМ-150 для РЖД

На заводе «Челябкрансервис», который занимается проведением капитальных и текущих ремонтов грузоподъемных механизмов, 19 июля был представлен опытный образец 180-и тонного железнодорожного крана ФМ-150 грузоподъемностью 150 тонн, созданный для импортозамещения немецких машин (предполагаемая стоимость составит 150 млн рублей, что в 2 раза меньше стоимости импортной техники), закупаемых для РЖД.

В проектировании нового крана участвовал Южно-Уральский государственный университет, сама же машина собрана из комплектующих, выпускаемых на 20-и российских заводах. Стальной прокат 28 метровой овоидной стрелы крана изготовлен на одном из предприятий Челябинской области и заменил собою прокат, который ранее закупался в Швеции и Финляндии.

Кран ФМ-150 имеет систему самовыравнивания с функцией автоматического выставления крана в горизонтальное положение, а также имеет джойстиковое управление машиной снаружи кабины.

Новый кран назван в честь Ф. М. Достоевского. В разработку крана ФМ-150, который создан за 4 года, было вложено 200 млн рублей.

Производство кранов будет организованно в поселке Новосинеглазово Челябинской области.

Также на совещании в правительстве Челябинской области, посвященном развитию отрасли, в сентябре 2018 года было принято решение о производстве в Челябинской области кранов большой грузоподъемности (от 150 тонн), предназначенных для ведения аварийно-восстановительных работ на магистралях ОАО «РЖД», а также о федеральной и областной поддержке челябинских компаний, занимающихся перспективными разработками оборудования для железных дорог.