Специальные автомобили «Нива» в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде

На полигоне «Поливно» Ульяновского соединения ВДВ [31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада] прошло тактическое учение артиллерии с боевой стрельбой.



© ic.pics.livejournal.com Специальные автомобили-пикапы «Нива» на тактическом учении 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск. Поливно (Ульяновск), июль 2019 года

На полигоне командиры артиллерийских и противотанковых подразделений отработали элементы тактического боя с боевой стрельбой по уничтожению группировки незаконных вооруженных формирований условного противника и его бронированной техники с соблюдением повышенной маневренности и скрытности.

Артиллерийские подразделения в составе гаубичных, минометных и противотанковых подразделений, совместно с вертолетами армейской авиации, десантировали посадочным способом специальные автомобили «Нива» с 82-мм минометами «Поднос» и «УАЗ» со 120-мм минометами «Сани».

Для внезапности всех намеченных маневров, боевые расчеты минометов загрузили орудия со специальными автомобилями «Нива 4×4″ и „УАЗ“ в вертолеты Ми-26 и совершили переброску орудий на указанные позиции. При этом, остальной личный состав десантировался посадочным способом на вертолетах Ми-8АМТШ.

После десантирования расчеты артиллерии развернули свои орудия для боевой стрельбы и, по целеуказанию своих командиров уничтожили бронированную технику намеченного противника из минометов, 122-мм гаубиц Д-30 и установок ПТУР „Корнет“.

"Сегодня мы отрабатывали действия артиллерийских подразделений в составе бригады „нового типа“. Это высокомобильная бригада, в состав которой будут входить вертолетные подразделения, которые используются для быстрой переброски, как десантно-штурмовых, так и артиллерийских подразделений» - отметил начальник артиллерии Ульяновского соединения гвардии подполковник Александр Чикунов.