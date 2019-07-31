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Армия и Флот

Специальные автомобили «Нива» в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде

На полигоне «Поливно» Ульяновского соединения ВДВ [31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада] прошло тактическое учение артиллерии с боевой стрельбой.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Специальные автомобили-пикапы «Нива» на тактическом учении 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск. Поливно (Ульяновск), июль 2019 года

На полигоне командиры артиллерийских и противотанковых подразделений отработали элементы тактического боя с боевой стрельбой по уничтожению группировки незаконных вооруженных формирований условного противника и его бронированной техники с соблюдением повышенной маневренности и скрытности.

Артиллерийские подразделения в составе гаубичных, минометных и противотанковых подразделений, совместно с вертолетами армейской авиации, десантировали посадочным способом специальные автомобили «Нива» с 82-мм минометами «Поднос» и «УАЗ» со 120-мм минометами «Сани».

Для внезапности всех намеченных маневров, боевые расчеты минометов загрузили орудия со специальными автомобилями «Нива 4×4″ и „УАЗ“ в вертолеты Ми-26 и совершили переброску орудий на указанные позиции. При этом, остальной личный состав десантировался посадочным способом на вертолетах Ми-8АМТШ.

После десантирования расчеты артиллерии развернули свои орудия для боевой стрельбы и, по целеуказанию своих командиров уничтожили бронированную технику намеченного противника из минометов, 122-мм гаубиц Д-30 и установок ПТУР „Корнет“.

"Сегодня мы отрабатывали действия артиллерийских подразделений в составе бригады „нового типа“. Это высокомобильная бригада, в состав которой будут входить вертолетные подразделения, которые используются для быстрой переброски, как десантно-штурмовых, так и артиллерийских подразделений» - отметил начальник артиллерии Ульяновского соединения гвардии подполковник Александр Чикунов.

В ходе учения было задействовано более 300 военнослужащих-десантников и около 50 единиц специальной техники с артиллерийским вооружением. А так же, более 15 единиц вертолетов армейской авиации.

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  • 67201676_2397369220505820_7836008793207996416_o
  •  © ic.pics.livejournal.com

Специальный автомобиль-пикап «Нива» на тактическом учении 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск. Поливно (Ульяновск), июль 2019 года

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12243003@egNews

ВДВ, армия
  • Нет аватара
    31.07.1918:42:50

    А почему у них блестящие детали есть?

    Бронирование у машин есть?

    #1147132
    • Нет аватара
      31.07.1918:45:47

      Точно не знаю, но я элементов бронирования на фото не вижу.

      Вообще, вместо «Нив» и «Уазиков» напрашиваются «Скорпионы» и «Тигры».

      #1147135
    • Нет аватара
      31.07.1919:18:14

      нет там бронирп и не нужно. машины используются для доставки личного состава и БК — одним словом что бы не пешком топать. После выполнения задания машины можно бросить, а десант заберет вертуха .

      Вообще для ВДВ можно было бы на замену д30 создать что-то современное и легкое в этом калибре что бы таскать мог ее уазик — то есть раза в три легче .

      А вообще подобные эксперементы по внедренрию уазиков в ВДВ уже проводились 56-й огдшбр — для тех же целей. как по мне обычная гражданская машина избыточна для таких целей. нужны легкие войсковые багги на тех же узлах и агрегатах от уаза либо нивы. все эти кузовные авто тяжелы ,а для задачи увеличения мобильности десанта ВДВ это бесмысленно и просто лишний вес. Как вариант тот же чаборз и более тяжелый вариант на узлах от уаза. Или багги типа Охотник.

      Отредактировано: Штехель~19:27 31.07.19
      #1147143
      • Нет аватара
        31.07.1919:42:08

        нет там бронирп и не нужно. машины используются для доставки личного состава и БК — одним словом что бы не пешком топать. После выполнения задания машины можно бросить, а десант заберет вертуха .

        Как это не надо? А хотя б от стрелковки защита?

        Вообще десантники хотели себе «Скорпион», он специально сделан 4-тонным, чтобы Ми-8 мог на внешней подвеске таскать. Но что-то на вооружение еще когда поставили, а в войсках нету.

        #1147151
        • Нет аватара
          31.07.1920:26:57

          обнаруженная ДРГ — уничтоженная ДРГ, потому броня им не к чему. у воинов и так броня на себе есть. ДРГ так же могут использовать мотоциклы, в труднопроходимых местах горной местности лошадей — их так же прикажете бронировать от пуль? у ВДВ большой арсенал техники и вооружений для решения любых задач. В данном конкретном случае броневики им не к чему.

          #1147158
          • Нет аватара
            31.07.1921:08:47

            Ну ДРГ понятно, им техника вообще лучше не нужна. Но какая ДРГ может быть с минометами 120 мм? Тут что-то типа ДШМГ

            #1147167
            • Нет аватара
              31.07.1921:28:52

              по тексту поста понятно что бронированная техника им не к чему. задача быстро добратся до позиции и развернуть арту и противотанковое вооружение .

              Артелеристам броня нафиг не упала они валят с закрытых позиций. противотанковым подразделениям так же броня не упала. так что все норм .

              И почему ДРГ не может быть с минометом 120мм? Все же зависит от поставленной задачи — найти объект и уничтожить. В уазике вполне можно доставить миномет и БК. Нанесли удар по расположению противника бросили уазик и миномет (лучше заминировать) и ушли огородами. Прелесть миномета что это достаточно компактное и мощное оружие — которое можно быстро перебросить куда угодно. Пример нападения бородачей в афганистане где они минометы таскали по горам на ослах и их ДРГ вполне успешные засады устраивали воинам СА.

              #1147176
              • Нет аватара
                31.07.1921:52:56

                по тексту поста понятно что бронированная техника им не к чему. задача быстро добратся до позиции и развернуть арту и противотанковое вооружение .

                «Сегодня мы отрабатывали действия артиллерийских подразделений в составе бригады «нового типа». Вот и понимай как хочешь.

                Артелеристам броня нафиг не упала они валят с закрытых позиций. противотанковым подразделениям так же броня не упала. так что все норм

                Нууу. Тот же 82 мм миномет бьет на 2-3 км и тиритически уязвим для ПТРК например. 120 и 82 мм минометы на броневом шасси есть очень много у кого.

                И почему ДРГ не может быть с минометом 120мм?

                Потому что этот тяжесть. Я еще понимаю что-то типа «Галла». А тут сам миномет 200 кг, боекомплект к нему тонна, расчет 5 человек. Это целую вертушку чисто под него одного надо. Или ДРГ на Ми-26 таскать? «Это фантастика». У ДРГ артиллерия — это ПТРК.

                А каждый раз 120 мм миномет бросать, это никаких минометов не напасешься.

                Отредактировано: Юрген~21:53 31.07.19
                #1147183
                • Нет аватара
                  31.07.1922:24:09

                  Думаю это отработка новых тактических решений. Судя по этим учениям в ВДВ хотят создать высокомобильную штурмовую группу не привязанную к ВТА — потому как ил76 это якорь который очень сильно сковывает действия ВДВ .

                  Посмотрите к примеру пендосские подразделения которые таскают вертухами 155мм гаубицу 777ю, бк и расчеты — это вообще афигеть какая мобильность — тем более такого мошнейшего вооружения. А если прибавить к этому снаряды типа Краснополя (незнаю какие они юзают, но они есть) — то такие мобильные подразделения становятся очень эффективным средством решения любых тактических задачь. Естественно что нужны и более легкие решения как в данном случае то есть 120е минометы и д30(хотя именно эту гаубицу необходимо менять на чтото более современное ).

                  ВДВ должны стать мобильными на более простом уровне — потому как именно этот уровень часто оченьо востребован в локальных конфликтах. Я имею ввиду использование вертолетов ми8 и ми 26.

                  #1147195
                  • Нет аватара
                    31.07.1922:33:12

                    Ну да, это типа американских аэромобильных частей. Личный состав возят на «восьмерках», а технику на Ми-26, поэтому таким БМД не пойдут, тут нужны легкие бронемащины и всякие спецмашины на их базе. Уазики… Х.з., ну не приспособлены патрики с нивами для армейской эксплуатации. Чисто временное решение, для обкатки ОШС.

                    У нас есть свой аналог «трех топоров» — это «Пат-Б», он по массе один-в-один, по дальности только отстает. Его только напильником доработать, а так система готова. Я не знаю, чего десантники ее себе не забрали до сих пор.

                    #1147198
                • Нет аватара
                  31.07.1923:03:18

                  не меряйте все ми26ми — их не так и много. А вот ми8 немерянно в войсках — закинуть уазики с минометами и БК они вполне могут. Я не говорю про один борт естественно. просто дело в том чем более легкий борт тем как правило на практике выше мобильность и возможность подразделения .

                  Пример таже война в Чечне — было достаточно моментов когда передовые подразделения ГРУ, ДРГ и т. п. подвигались вперед и обеспечивали подход мотострелковых подразделений. НО те по тем или иным причинам задерживались. в итоге передовым подразделениям приходилось отступать с боем. Да Чечня не лучший вариант в плане полетов вертолетов — там побольшей части года всегда туман. Но подразделения указанные в данном посте вполне могут десанетироватся в доступном месте и быстро оказать огневую поддерожку передовым подразделениям разведки и спецназа.

                  Вот как-то так я вижу смысл и тактику применения таких подразделений. Естественно все это на уровне ДРГ — потому как нИ бк ни гсм много быть не может — но оперативно обеспечить огневую поддержку передовым подразделениям, до подхода мотострелков вполне могут.

                  #1147202
  • Sergey Svetly
    31.07.1919:35:06

    Больше похожи на «джихад мобили» чем на разведчиков и целеуказателей, ПМСМ.

    На фото не видны средства разведки и целеуказания, может и не прав.

    #1147150
  • Нет аватара
    31.07.1921:21:14

    Зачетненько!!!

    #1147170
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