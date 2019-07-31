Специальные автомобили «Нива» в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде
На полигоне «Поливно» Ульяновского соединения ВДВ [31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада] прошло тактическое учение артиллерии с боевой стрельбой.Специальные автомобили-пикапы «Нива» на тактическом учении 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск. Поливно (Ульяновск), июль 2019 года
На полигоне командиры артиллерийских и противотанковых подразделений отработали элементы тактического боя с боевой стрельбой по уничтожению группировки незаконных вооруженных формирований условного противника и его бронированной техники с соблюдением повышенной маневренности и скрытности.
Артиллерийские подразделения в составе гаубичных, минометных и противотанковых подразделений, совместно с вертолетами армейской авиации, десантировали посадочным способом специальные автомобили «Нива» с 82-мм минометами «Поднос» и «УАЗ» со 120-мм минометами «Сани».
Для внезапности всех намеченных маневров, боевые расчеты минометов загрузили орудия со специальными автомобилями «Нива 4×4″ и „УАЗ“ в вертолеты Ми-26 и совершили переброску орудий на указанные позиции. При этом, остальной личный состав десантировался посадочным способом на вертолетах Ми-8АМТШ.
После десантирования расчеты артиллерии развернули свои орудия для боевой стрельбы и, по целеуказанию своих командиров уничтожили бронированную технику намеченного противника из минометов, 122-мм гаубиц Д-30 и установок ПТУР „Корнет“.
"Сегодня мы отрабатывали действия артиллерийских подразделений в составе бригады „нового типа“. Это высокомобильная бригада, в состав которой будут входить вертолетные подразделения, которые используются для быстрой переброски, как десантно-штурмовых, так и артиллерийских подразделений» - отметил начальник артиллерии Ульяновского соединения гвардии подполковник Александр Чикунов.
В ходе учения было задействовано более 300 военнослужащих-десантников и около 50 единиц специальной техники с артиллерийским вооружением. А так же, более 15 единиц вертолетов армейской авиации.Специальный автомобиль-пикап «Нива» на тактическом учении 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск. Поливно (Ульяновск), июль 2019 года
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