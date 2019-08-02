В Свердловской области началась разработка Кривинского месторождения известняков в городском округе Богданович. Накануне здесь прогремел взрыв, открывший доступ к первому блоку месторождения, на базе которого можно произвести около 100 тысяч тонн щебня. В целом, по данным геологов, разведанная часть месторождения содержит около 31 миллиона кубометров породы, последующая доразведка увеличит эти объемы.

Добычу щебня на Кривинском месторождении начала компания «ФОРЭС» — крупнейший производитель пропантов для нефтегазовой промышленности, вложивший в подготовку месторождения к началу добычи более 120 млн рублей.