Добавить статью

Запись Началась разработка Кривинского месторождения известняков перенесена в личный блог модератором.

перенес эту запись 02.08.2019 11:37

по причине: Нарушение п.3 правил сайта (будущее время)

Авторам необходимо ознакомиться с правилами сайта, и постараться не допускать их нарушений. Нарушение правил может стать причиной блокировки вашего аккаунта.

Добыча и разведка полезных ископаемых

Началась разработка Кривинского месторождения известняков

  •  © rg.ru

В Свердловской области началась разработка Кривинского месторождения известняков в городском округе Богданович. Накануне здесь прогремел взрыв, открывший доступ к первому блоку месторождения, на базе которого можно произвести около 100 тысяч тонн щебня. В целом, по данным геологов, разведанная часть месторождения содержит около 31 миллиона кубометров породы, последующая доразведка увеличит эти объемы.

Добычу щебня на Кривинском месторождении начала компания «ФОРЭС» — крупнейший производитель пропантов для нефтегазовой промышленности, вложивший в подготовку месторождения к началу добычи более 120 млн рублей.
https://rg.ru/2019/08/01/reg-urfo/s...ojdet-na-remont-uralskih-dorog.html

Свердловская область, Кривинское месторождение
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,