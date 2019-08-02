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Великоросс перенес эту запись 02.08.2019 11:37
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Началась разработка Кривинского месторождения известняков
В Свердловской области началась разработка Кривинского месторождения известняков в городском округе Богданович. Накануне здесь прогремел взрыв, открывший доступ к первому блоку месторождения, на базе которого можно произвести около 100 тысяч тонн щебня. В целом, по данным геологов, разведанная часть месторождения содержит около 31 миллиона кубометров породы, последующая доразведка увеличит эти объемы.
Добычу щебня на Кривинском месторождении начала компания «ФОРЭС» — крупнейший производитель пропантов для нефтегазовой промышленности, вложивший в подготовку месторождения к началу добычи более 120 млн рублей.
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