«Уралэлектротяжмаш» возрождает выпуск РНТА



ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» . Архивное фото

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УЭТМ возобновил производство переключающих устройств с вакуумными дугогасительными камерами. Последний раз цех выпускал РНТА и РНОА в конце 90-х годов, затем их долгое время заменяли импортные РПН.

Работа участка переключающих устройств была возобновлена в марте этого года. Инженерам-конструкторам и сборщикам предстояло разработать новую технологию и организовать производство с нуля. Спустя три месяца с начала работы участка, заказчику было отгружено уже четыре переключающих устройства.

По своим параметрам они соответствуют лучшим зарубежным образцам, а по некоторым, в частности, по механическому и электрическому ресурсам, даже превосходят. Ими укомплектованы трансформаторы, поставленные Красноярскому, Братскому, Волгоградскому, Каменск-Уральскому и другим отечественным алюминиевым заводам, а также алюминиевым заводам в Турции, Египте, Таджикистане, КНДР и другим. К настоящему времени в эксплуатации находятся более 1000 устройств этого типа.

Для выполнения важнейшей народнохозяйственной задачи по обеспечению высокоэффективным энергетическим оборудованием электролизных и электропечных установок предприятий черной и цветной металлургии и химической промышленности на заводе «Уралэлектротяжмаш» совместно с ВЭИ им. В.И. Ленина (г. Москва) были разработаны и освоены принципиально новые переключающие устройства РНТА-35/1000ВУ1 с гашением дуги в вакууме.

В результате тщательных исследований на стендах завода и института, а также эксплуатационных испытаний на объектах была отработана конструкция и технология производства устройств.

Внедрение переключающих устройств с вакуумными дугогасительными камерами (ВДК) позволило резко повысить уровень выпускаемых заводом преобразовательных трансформаторов, в частности серии ТДНП, и аттестовать их по высшей категории качества, а также представить как составную часть комплекса работ, которому присвоена Государственная премия.

На базе РНТА-35/1000ВУ1 были разработаны трехфазные и однофазные устройства с ВДК на токи 400, 1250 и 2000 А и напряжение 10, 35 и 60 кВ, которые серийно выпускались с 1968 года по 2001 год.