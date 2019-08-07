«Волгограднефтемаш» отгрузил крупногабаритное оборудование для нефтепереработки

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6 августа на причале ОАО «Волгограднефтемаш» завершена отгрузка крупногабаритного оборудования в адрес АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Два реактора и сепаратор, будут эксплуатироваться в составе установки гидроочистки/депарафинизации дизельного топлива Омского нефтеперерабатывающего завода.

Главные аппараты установки — реактор гидроочистки и реактор депарафинизации — выполнены из высокопрочной хром-молибден-ванадиевой стали в соответствии с самыми жесткими требованиями российских стандартов и международного стандарта ASME. Их диаметр составляет 3650 мм, длина до 44 метров, а общий вес более 500 тонн. Масса третьего аппарата — сепаратора высокого давления — 184 тонны.

Он изготовлен из отечественных сталей в соответствии с требованиями российских стандартов и технического регламента Таможенного Союза.К заказчику оборудование отправлено водным транспортом. Маршрут его доставки из Волгограда в Омск пролегает по Северному морскому пути.