Проходя мимо судостроительного завода «Алмаз»
В очередной раз прошли на кораблике мимо судоверфи «Алмаз» (г. Санкт-Петербург). Делюсь свежими фотографиями, сделанными 3 августа (красавцы, работают быстро).
Вот, на свежий воздух вывели новый корпус плавучего крана проекта 02690 для ВМФ РФ. У вспомогательного судна бортовой номер СПК-57150. Ждем спуска.
С другой стороны Невы у заводской набережной стоят на достройке два новых пограничных патрульных корабля проекта 22120 «Пурга» — «Таймыр» и «Забайкалье».
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