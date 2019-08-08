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Фотофакты

Проходя мимо судостроительного завода «Алмаз»

В очередной раз прошли на кораблике мимо судоверфи «Алмаз» (г. Санкт-Петербург). Делюсь свежими фотографиями, сделанными 3 августа (красавцы, работают быстро).

Вот, на свежий воздух вывели новый корпус плавучего крана проекта 02690 для ВМФ РФ. У вспомогательного судна бортовой номер СПК-57150. Ждем спуска.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

С другой стороны Невы у заводской набережной стоят на достройке два новых пограничных патрульных корабля проекта 22120 «Пурга» — «Таймыр» и «Забайкалье».

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

Алмаз, Санкт-Петербург, 22120, 02690
  • rvk
    08.08.1901:02:43

    Спасибо, но хотелось бы хотя бы кратко с описанием того что на фото. Не все знают, я вот первое судно не признал, например.

    #1148506
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