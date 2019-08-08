Проходя мимо судостроительного завода «Алмаз»

В очередной раз прошли на кораблике мимо судоверфи «Алмаз» (г. Санкт-Петербург). Делюсь свежими фотографиями, сделанными 3 августа (красавцы, работают быстро).

Вот, на свежий воздух вывели новый корпус плавучего крана проекта 02690 для ВМФ РФ. У вспомогательного судна бортовой номер СПК-57150. Ждем спуска.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

С другой стороны Невы у заводской набережной стоят на достройке два новых пограничных патрульных корабля проекта 22120 «Пурга» — «Таймыр» и «Забайкалье».

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников