Добавить статью
Лого Сделано у нас
73
Новые заводы и цеха

Томская домостроительная компания открыла завод-автомат, оснащённый российским оборудованием

 © tomsk.gov.ru

Оборудование тульской марки «ГЕВИТ» позволяет выпускать по немецкой технологии бордюры и тротуарную плитку различных форм и расцветок. Также в производстве можно использовать гранитную крошку и другие природные материалы.

Производительность линии составляет 25-30 тысяч квадратных метров плитки и 2,2 тысячи кубометров бордюров в месяц. Пока на заводе планируется выпускать четыре вида плитки: «Мюнхен», «Старый город», «Урико» и «Тактильная». Инвестиции в новый завод составили 150 млн рублей. При этом производство полностью автоматизировано — на нем работают всего три наладчика оборудования.

 © tomsk.gov.ru

Компания ГЕВИТ — машиностроительная организация, основанная в 1996 году — одна из ведущих по проектированию и изготовлению оборудования для формования бетона. Оборудованием, разработанным и произведенным компанией ГЕВИТ, оснащены более 100 предприятий по всей территории России, стран Балтии, Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Источник: https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/43730

Томская область, оборудование российского производства
  • 4
    Великоросс Великоросс
    06.10.1902:10:49

     © tomsk.gov.ru

     © tomsk.gov.ru

     © tomsk.gov.ru

    #1163233
  • Нет аватара King3214
    06.10.1914:17:20

    А бордюры и поребрики они выпускают?

    #1163272
  • алекс х алекс х
    07.10.1902:13:21

    Застелить этой плиткой все пустыри и всю грязь с песком и бордюрами огородить дороги, чтобы была четкая граница между асфальтом и травой… а то уже надоела эта грязь, пыль и асфальт плавно в них перетакающий. Мне плевать если на этом заработает мэр или губернатор… мне не жалко. Главное чтобы все сделано было хорошо и без халтуры.

    #1163372
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,