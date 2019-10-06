Томская домостроительная компания открыла завод-автомат, оснащённый российским оборудованием

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Оборудование тульской марки «ГЕВИТ» позволяет выпускать по немецкой технологии бордюры и тротуарную плитку различных форм и расцветок. Также в производстве можно использовать гранитную крошку и другие природные материалы.

Производительность линии составляет 25-30 тысяч квадратных метров плитки и 2,2 тысячи кубометров бордюров в месяц. Пока на заводе планируется выпускать четыре вида плитки: «Мюнхен», «Старый город», «Урико» и «Тактильная». Инвестиции в новый завод составили 150 млн рублей. При этом производство полностью автоматизировано — на нем работают всего три наладчика оборудования.

© tomsk.gov.ru

Компания ГЕВИТ — машиностроительная организация, основанная в 1996 году — одна из ведущих по проектированию и изготовлению оборудования для формования бетона. Оборудованием, разработанным и произведенным компанией ГЕВИТ, оснащены более 100 предприятий по всей территории России, стран Балтии, Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана.