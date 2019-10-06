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Судостроение и судоходство

Ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания

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Ледокол «Виктор Черномырдин», строящийся на Адмиралтейских верфях по заказу ФГУП «Росморпорт», вышел в Финский залив для проведения заводских ходовых испытаний, совмещенных с государственными.

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В программу ЗХИ входят маневренные и скоростные испытания, в том числе оценка устойчивости ледокола на полном ходу. В течение 20 суток сдаточная команда, экипаж, госкомиссия и представители заказчика проверят работу всех систем и механизмов судна.

 © www.facebook.com

В соответствии с условиями госконтракта, ледовые испытания в арктических морях судно пройдет уже после передачи заказчику, поскольку ледовое поле необходимой толщины и прочности установится только в марте-апреле 2020 года.
Источник: https://www.facebook.com/UnitedShip...on/posts/1432795073539036?__tn__=-R

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22600, Виктор Черномырдин, Адмиралтейские верфи, Санкт-Петербург
  • 14
    Нет аватара King3214
    06.10.1914:16:28

    «Отродясь такого не бывало, и опять то же самое"© В.С.Черномырдин

    #1163271
    • Нет аватара siberia2012
      06.10.1916:53:04

      «Правительство — это вам не тот орган, где можно одним только языком!"

      Но мне больше всего нравится :

      «Хуже водки лучше нет». Вот это чистый пример постмодернизма. Наделяй смыслами какими хошь.

      И ещё топовое:

      Украинский журналист:"Надо говорить не «на Украине», а «в Украине""

      ЧВС: «Иди в х.й» (но скорее всего это байка)

      А вообще название более чем странное. Хоть не Чубайс и то хорошо.

      Отредактировано: siberia2012~14:13 07.10.19
      #1163290
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Нет аватара Штехель
        06.10.1922:06:53

        А что не так с Виктором Черномырдиным? Можно поподробнее просвятите что не так с этим политическим деятелем СССР и РФ — который отдал много лет своей жизни работая на благо своей Родины.

        #1163339
        • Нет аватара siberia2012
          07.10.1906:10:56

          У меня политические деятели 90х и «благо для Родины» не ассоциируются вместе.

          Конкретно к Черномырдину больших претензий не имею (может просто знаю мало), но и никакого пиетета не испытываю. Просто мне кажется есть гораздо более достойные люди, в честь которых можно называть корабли.

          Отредактировано: siberia2012~07:12 07.10.19
          #1163385
          • Нет аватара Штехель
            07.10.1915:13:35

            Этот человек работал на нашу страну несколько десятилетий своей жизни, большую ее часть. И в отличии от современных его последователей у руля ненастроил себе замков и дворцов, не отжал в 90е заводик, ГОК или нефтяной промысел как теже самые наши родные и любимые российские капиталисты из тех же 90х. Кто-то просто работал на развалинах СССР и пытался хоть как-то собрать в кучу разваливающийся на ходу паровоз, а кто-то в это время тупо грабил страну отжимая социалистическую собственность и сейчас это уважаемые так называемые бизнесмены .

            Или по вашему в честь ВВП не назовут корабль? Дай Бог конечно что бы ума не хватило при жизни. А так то еще неизвестно как он закончит свою карьеру и как к нему будут относится в обществе — но и он отбарабанил большую часть своей жизни на нашу страну.

            НО подобные люди служившие Родине на протяжении своей жизни заслуживают уважения.

            #1163504
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара хочу_техники
      06.10.1918:15:26

      Да ладно! Вообще-то он был не злой. Успешно плавают корабли, названные именами и не таких чудиков.

      Отредактировано: хочу_техники~18:16 06.10.19
      #1163299
      • Нет аватара siberia2012
        06.10.1918:18:52

        Просто неужели не было имён более заслуженных? Уж в нашем — то отечестве.

        #1163302
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
  • Вячеслав Анохин Вячеслав Анохин
    06.10.1922:52:59

    Сделанно в России -с огромным удовольствием читаю ,каждую новую новость,бальзам на душу !

    #1163352
  • алекс х алекс х
    07.10.1902:08:22

    Никогда не было и вот опять!

    #1163371
  • Нет аватара my.sdelanounas
    07.10.1910:28:31

    Оказывается у него две вертолетные площадки. Насколько я понимаю это несколько необычно.

    #1163417
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