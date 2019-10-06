Ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания
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Ледокол «Виктор Черномырдин», строящийся на Адмиралтейских верфях по заказу ФГУП «Росморпорт», вышел в Финский залив для проведения заводских ходовых испытаний, совмещенных с государственными.
В программу ЗХИ входят маневренные и скоростные испытания, в том числе оценка устойчивости ледокола на полном ходу. В течение 20 суток сдаточная команда, экипаж, госкомиссия и представители заказчика проверят работу всех систем и механизмов судна.
В соответствии с условиями госконтракта, ледовые испытания в арктических морях судно пройдет уже после передачи заказчику, поскольку ледовое поле необходимой толщины и прочности установится только в марте-апреле 2020 года.
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