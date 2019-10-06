Ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания

© Curious с сайта forums.airbase.ru © www.facebook.com

Ледокол «Виктор Черномырдин», строящийся на Адмиралтейских верфях по заказу ФГУП «Росморпорт», вышел в Финский залив для проведения заводских ходовых испытаний, совмещенных с государственными.

© www.facebook.com

В программу ЗХИ входят маневренные и скоростные испытания, в том числе оценка устойчивости ледокола на полном ходу. В течение 20 суток сдаточная команда, экипаж, госкомиссия и представители заказчика проверят работу всех систем и механизмов судна.

© www.facebook.com

В соответствии с условиями госконтракта, ледовые испытания в арктических морях судно пройдет уже после передачи заказчику, поскольку ледовое поле необходимой толщины и прочности установится только в марте-апреле 2020 года.