ОДК-УМПО представило двигатель АЛ-41СТ-25

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ПАО «ОДК-УМПО» совместно с дочерними предприятиями и ООО «Газпром Трансгаз Уфа» представило на IX Петербургском международном газовом форуме перспективный высокоэффективный газотурбинный двигатель АЛ-41СТ-25 для газоперекачивающих агрегатов.

На совместном с «Газпром Трансгаз Уфа» стенде был выставлен полноразмерный макет нового двигателя. Соглашение о намерениях, предусматривающих создание в интересах ПАО «Газпром» данного ГТД, заключено между АО «ОДК» и ПАО «Газпром» в июне этого года. На базе единого газогенератора планируется создать целое семейство высокоэффективных газотурбинных приводных двигателей для ГПА единичной мощностью 25, 32 и 42 МВт.