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Энергетика и ТЭК

ОДК-УМПО представило двигатель АЛ-41СТ-25

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ПАО «ОДК-УМПО» совместно с дочерними предприятиями и ООО «Газпром Трансгаз Уфа» представило на IX Петербургском международном газовом форуме перспективный высокоэффективный газотурбинный двигатель АЛ-41СТ-25 для газоперекачивающих агрегатов.

На совместном с «Газпром Трансгаз Уфа» стенде был выставлен полноразмерный макет нового двигателя. Соглашение о намерениях, предусматривающих создание в интересах ПАО «Газпром» данного ГТД, заключено между АО «ОДК» и ПАО «Газпром» в июне этого года. На базе единого газогенератора планируется создать целое семейство высокоэффективных газотурбинных приводных двигателей для ГПА единичной мощностью 25, 32 и 42 МВт.
Источник: https://vk.com/uecrus?w=wall-52845383_2321

АЛ-41СТ-25, ОДК-УМПО, Санкт-Петербург, двигателестроение
  • 2
    Нет аватара Захарка
    06.10.1920:32:20

    О, круто!

    Установка создана на базе старого АЛ-41 (который для Миг-1.44, или на базе Ал-41ф1с?

    #1163322
    • 7
      Сергей Беседин
      06.10.1920:48:38

      На базе изделия 117.Про Миг не в курсе, что там за двигатель был. Мне известно изделие 117.которое ставиться на Су 35.

      #1163324
      • 6
        Нет аватара Захарка
        06.10.1921:03:32

        Позанудствую немного — изделие 117, оно же АЛ-41ф1 — двигатель первого этапа для Су-57. А для Су-35 — АЛ41Ф1С, он же изделие 117С.

        У МиГ 1.44 движок изначально назывался просто АЛ-41, но он был больше чем предшественник АЛ-31 и более современные АЛ-41Ф1С и АЛ-41Ф1.

        Думаю, логичнее использовать последние два в качестве основы для газоперекачивающего агрегата.

        #1163326
        • 4
          Сергей Беседин
          06.10.1921:21:46

          Писал уже. На базе 117.генератора.Без разницы какое 117 или 117с…он все равно будет немного другой.

          #1163328
    • Федя Крюков Федя Крюков
      07.10.1908:51:27

      Подозреваю, это установка на базе выработавших ресурс Ал-41-Ф1. Подобным образом отработавшие авиационные двигатели переделывают в наземные постоянно — не выкидывать же их. Я лично диплом на эту тему защищал — только там был корабельный ГТД.

      Отредактировано: Федя Крюков~08:55 07.10.19
      #1163403
      • Нет аватара krap
        07.10.1916:18:05

        С одной стороны это великолепная утилизация отработавших двигателей Сатурна, а с другой реальная конкуренция Пермским моторам, которые только за счет этого сегмента и выживают. Ест правда еще один момент… Пермякам показали что если они не будут шевелиться с линейкой ПД, то и газовые контракты у них заберут.

        Отредактировано: krap~16:20 07.10.19
        #1163523
        • Александр Жигульских Александр Жигульских
          07.10.1916:43:41

          Только не Сатурна, а УМПО. Их там серийно производят, да и КБ Люльки отпочковалось от «НПО «Сатурн» туда же довольно давно (оставив рыбинскому «Сатурну» свое планетарное кодовое имя).

          Газовые контракты у них не заберут, разные классы мощности. Да и вообще, конверсионные двигатели не только в газоперекачке используются, но и в энергетике. Сейчас вообще море всего используется одновременно, начиная от разных НК, которые уже не производятся до конверсионных ТВ3-117 на электростанциях, не думаю что кто-то пострадает от того, что АЛ-41 приземлят. Это скорее очевидная замена тех же АЛ-31СТ.

          Отредактировано: Александр Жигульских~17:03 07.10.19
          #1163537
          • Нет аватара krap
            07.10.1917:43:57

            Если все так как Вы описали, то ситуация в отрасли(двигателестроительной) лучше чем я думал.

            #1163564
            • Александр Жигульских Александр Жигульских
              07.10.1917:58:00

              Ну с середины нулевых, конечно, несколько улучшилась. Конечно, не очень понятно о чем вы конкретно думали, поэтому трудно сказать)

              Отредактировано: Александр Жигульских~18:04 07.10.19
              #1163569
          • Сергей Турчин Сергей Турчин
            08.10.1900:47:36

            У пермяков ~25 мвт тоже вроде есть. Не очень понятно как они из газогенератора истребительного двигателя вытянут ресурс, сравнимый с ресурсом газогенератора двигателя для пассажирского лайнера. Если такое выйдет, можно будет этим сильно гордиться.

            #1163708
  • 7
    Птичка Грач Птичка Грач
    06.10.1922:48:01

    хорошая новость … ожидаем скорой смены перспективности на серийность    

    #1163350
  • Евгений Калашников Евгений Калашников
    07.10.1911:02:26

    а какой КПД у такого ГТД?

    #1163421
    • Александр Жигульских Александр Жигульских
      07.10.1914:08:18

      Высокий для теплового двигателя    Особенно в виде газоперекачивающей установки.

      Отредактировано: Александр Жигульских~14:10 07.10.19
      #1163479
      • Евгений Калашников Евгений Калашников
        07.10.1914:24:48

        в цифре конкретной %.

        #1163483
        • Александр Жигульских Александр Жигульских
          07.10.1916:34:12

          А что вам эта цифра даст? Ну процентов 56-57, скажем, точнее вам вряд ли кто-то скажет. Главное, что эта информация для вас абсолютно бесполезна, потому что ничего не говорит.

          PS: вообще эффективный КПД такой установки процентов 40 без утилизации тепла, если вы об этом.

          Отредактировано: Александр Жигульских~17:46 07.10.19
          #1163531
          • Сергей Турчин Сергей Турчин
            08.10.1900:39:27

            Читал когда-то про Сименс, который в Крыму. У них КПД 52.2% (вместе с паровым контуром), у самых их мощных ПГЭС на 700 мвт суммарной мощности — 63% получается, но эти проценты вместе с паровым турбогенератором и для машин с мощностью больше на порядок с лишним.

            #1163705
  • Артур Громов Артур Громов
    07.10.1914:45:58

    А почему я могу поставить только 10 оценок в день?Если мне хочется поставить под каждой темой лайк,то я никогда не смогу этого сделать?Ведь ежедневно выходит не менее 10-ти тем.Несправедливо!))

    #1163489
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