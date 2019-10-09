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Транспорт и логистика

Самый мощный в России тепловоз успешно прошел испытания на БАМе

 © tass.ru

Трёхсекционный магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ25К2М производства Брянского машиностроительного завода (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») усовершенствованной конструкции успешно прошёл типовые и сертификационные испытания.

Самый мощный в России тепловоз 3ТЭ25К2М, предназначенный для вождения длинносоставных грузовых поездов повышенной массы, создан в 2017 году. Первые два локомотива прошли испытания в условиях реальной работы на Байкало-Амурской магистрали и подтвердили соответствие поставленным задачам по вождению составов с весом 7100 тонн, в том числе на участках подъемом до 20 тысячных с локомотивом подталкивания. Каждый тепловоз прошёл более 50 тысяч километров в тяжелых климатических условиях, по местности со сложным рельефом, отличающейся наличием горных хребтов и перевалов.

По результатам подконтрольной эксплуатации совместно с ОАО «РЖД» было принято решение о внесении в конструкцию тепловоза 3ТЭ25К2М изменений, целью внесения которых является повышение его эксплуатационных характеристик, надёжности и работоспособности узлов, удобства в обслуживании, улучшение условий работы локомотивной бригады.

Пересмотрена компоновка в дизельном помещении, улучшена его вентиляция в летнее время, упрощена конструкция тамбура проходной секции. С учётом пожеланий машинистов, изменён пульт управления. Обеспечено асинхронное нагружение секций в зависимости от требуемой силы тяги. Функции управления локомотивом дублируются благодаря применению двух блоков центрального управления, что важно для безотказной работы системы.Улучшенный локомотив подтвердил эффективность и целесообразность изменений в конструкции тепловоза, внесенных по результатам подконтрольной эксплуатации на Восточно-Сибирской и Дальневосточной железных дорогах.

В феврале РЖД сообщало, что планируют в течение 2019 года направить на обновление локомотивного парка 88,6 млрд рублей. Всего планируется закупить более 670 новых локомотивов, в том числе и 12 тепловозов серии 3ТЭ25К2М.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6979881

РЖД, Трансмашхолдинг, 3ТЭ25К2М
  • Нет аватара alex_uns
    09.10.1917:11:38

       

    #1164112
  • Нет аватара равлик
    09.10.1918:34:37

    Ступеньки на кабине спереди зачем,кто нибудь знает?

    #1164139
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      09.10.1920:52:57

      Снег с кабины смахнуть, дворники отлепить от стекла    

      #1164186
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    09.10.1920:08:05

    ТМХ продолжает пропихивать свою разработку вопреки интересам РФ?

    На тепловозе используется двигатель GEVO — старая разработка General Electric. Мало того, что разработка не отечественная, «производится» он не в РФ. В Астане, на СП ТМХ и GE. Причем производством назвать это сложно. Даже «крупноузловой сборкой» это можно назвать с натягом.

    Вот такое «импортозамещение».Это когда импорт замещает отечественные разработки и отечественное машиностроение. Мало того, получаем потенциальную проблему в жизненно важной отрасли — грузовых желдорперевозках, если заокеанские «партнеры» в очередной раз взбрыкнут и наложат новые санкции. Понятно, что бонзам из ТМХ на это наплеать. Главное получать деньги.

    И да. У локомотивов выявились серьезные проблемы с тепловым режимом. Движок более мощный, тепла выделяет гораздо больше, чем Д49. А схему (скопированную, как по факту и весь тепловоз, с луганского ТЭ116) системы охлаждения оставили прежнюю.

    #1164177
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      09.10.1920:58:50

      Зачем столько яда? Сейчас на испытаниях вариант К3М с отечественными двигателями.

      #1164187
      • Владимир Киреев Владимир Киреев
        09.10.1921:25:41

        Юноша, в статье речь идет про К2М. Будьте внимательны.

        Где вы нашли яд? Мечтаете чтобы отечественные ЖД попали в зависимость от GE? Они (GE) подобное уже не в одной стране проделали. И тянут бабло оттуда очень и очень мощно.

        Вам этого надо?

        Испытания К3М идут. Но не без проблем. Хотя от КМ машина принципиально не отличается.

        И да, от деятельности «эффективных менеджеров» из ТМХ я точно не в восторге. Порой на ум приходит термин «вредительство». Вам не приходило на ум, отчего в этой отрасли (крупное дизелестроение) у нас нет никакого прогресса? Авиа движки потихоньку пилим, ГТД судовые. А по дизелям — ноль. Ничего нового. Здесь недавно новость проскакивала. В Кингисеппе (?если не ошибаюсь) наладили производство запчастей для Д100. Д100!!! это «американец» довоенный. Ему чуть ли не 100 лет уже! И так у нас все с этим. Д49-му уже не знамо сколько лет.

        Где Д300 и Д500, которые в Коломне разрабатывали? Да не нужны они ТМХ. Проще отвертками старье американское (GEVO) собирать.

        В Коломне когда-то делали лопатки для турбин. Хорошие. Не нужны стали. Не профиль. В США покупать решили. Покупали. Пока санкциями не накрыли. Теперь в других местах г. о с большим процентом брака берут. Вот и весь «менеджмент».

        ЖД — один из ключевых факторов безопасности страны. И делать ставку на импорт здесь, все равно что козла в огород пускать.

        #1164199
        • Володимир Куприянов
          09.10.1922:39:21

          С одной стороны вы правы, конечно. Но что делать в отсутствии наших дизелей? Вообще тепловозы не выпускать? А чем составы тягать? Это конечно не отменяет необходимости импортозамещения, но за год-два дизель полностью новый не создать… Потому, наверно, и проводят испытания того, что побыстрей можно пустить в серию.

          #1164208
          • Макс Южный
            10.10.1900:04:12

            Тут дело не только в дизеле именно для этой машины, а в том, что подход в целом у нас в основном в том, что самые мощные и продвинытые тепло- и электровозы завязаны на немцев, французов, американцев (Канада, США). К счастью, кое-что потихоньку делается в области НИОКР, но очень мало. С тех пор, как страна махнула рукой на свои НИОКР в области высокоскоростных поездов пятнадцать лет назад в угоду «Сименсу», в отрасли все всё поняли. А ведь это позор для такой страны, как РФ, быть в милости от «уважаемых партнёров» в важнейшем способе сообщения.

            Отредактировано: Макс Южный~00:04 10.10.19
            #1164222
        • Нет аватара mik88
          10.10.1901:33:23

          В Кингисеппе (?если не ошибаюсь)…

          Именно там. А больше негде. Единственный завод в стране, занимающийся ремонтом военных судовых дизелей. То что наладили производство запчастей для Д100 молодцы. Значит есть устойчивая потребность. Но вообще, давно пора все ТЭ10-е с этими дизелями отправить в утиль. Паровозы меньше дыма пускали.

          #1164241
  • Денис М Денис М
    10.10.1900:27:48

    Поддерживаю комментатора выше, надо свои дизеля ставить, хоть и менее мощные, развивать, прогрессировать, думать, а не тупо покупать.

    #1164225
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