Самый мощный в России тепловоз успешно прошел испытания на БАМе
Трёхсекционный магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ25К2М производства Брянского машиностроительного завода (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») усовершенствованной конструкции успешно прошёл типовые и сертификационные испытания.
Самый мощный в России тепловоз 3ТЭ25К2М, предназначенный для вождения длинносоставных грузовых поездов повышенной массы, создан в 2017 году. Первые два локомотива прошли испытания в условиях реальной работы на Байкало-Амурской магистрали и подтвердили соответствие поставленным задачам по вождению составов с весом 7100 тонн, в том числе на участках подъемом до 20 тысячных с локомотивом подталкивания. Каждый тепловоз прошёл более 50 тысяч километров в тяжелых климатических условиях, по местности со сложным рельефом, отличающейся наличием горных хребтов и перевалов.
По результатам подконтрольной эксплуатации совместно с ОАО «РЖД» было принято решение о внесении в конструкцию тепловоза 3ТЭ25К2М изменений, целью внесения которых является повышение его эксплуатационных характеристик, надёжности и работоспособности узлов, удобства в обслуживании, улучшение условий работы локомотивной бригады.
Пересмотрена компоновка в дизельном помещении, улучшена его вентиляция в летнее время, упрощена конструкция тамбура проходной секции. С учётом пожеланий машинистов, изменён пульт управления. Обеспечено асинхронное нагружение секций в зависимости от требуемой силы тяги. Функции управления локомотивом дублируются благодаря применению двух блоков центрального управления, что важно для безотказной работы системы.Улучшенный локомотив подтвердил эффективность и целесообразность изменений в конструкции тепловоза, внесенных по результатам подконтрольной эксплуатации на Восточно-Сибирской и Дальневосточной железных дорогах.
В феврале РЖД сообщало, что планируют в течение 2019 года направить на обновление локомотивного парка 88,6 млрд рублей. Всего планируется закупить более 670 новых локомотивов, в том числе и 12 тепловозов серии 3ТЭ25К2М.
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