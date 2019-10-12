В АО «Завод «Киров-Энергомаш» возродили производство насосов для судовых турбоагрегатов
© АО «Завод «Киров-Энергомаш» © Фото из открытых источников
Корпоративное печатное издание акционерного общества «Кировский завод» газета «Кировец», опубликовала материал, в котором сообщается, что в АО «Завод «Киров-Энергомаш» (КЭМ) разработали и успешно освоили новую технологию производства винтовых насосов для судовых турбоагрегатов. Некогда традиционное для предприятия направление деятельности возродили на современном уровне.
Первым шагом стало изготовление восьми масляных насосов ЭМН-50.
Объемные винтовые насосы позволяют перекачивать высоковязкие жидкости, в том числе различные нефтепродукты — масла, мазут и другие. При этом они обеспечивают постоянную подачу определенного объема перекачиваемой среды со стабильно высоким давлением В судовом турбостроении применяют винтовые масляные и нефтяные насосы с электрическими и турбинными приводами. Так. масляные насосы подают турбинное масло из маслобаков в системы смазки и регулирования корабельных паротурбинных установок (ПТУ) и главных турбозубчатых агрегатов (ГТЗА).
— До конца 1980-х годов в турбинном производстве Кировского завода выпускали широкую линейку винтовых насосов — вспоминает главный конструктор АО «Завод «Киров-Энергомаш» Николай Недошивин. — Это были насосы различной производительности для ГТЗА и ПТУ надводных кораблей, подводных лодок, ледоколов и других типов судов. Их проектировал профильный отдел турбинного конструкторского бюро (КБ-4). Имелась специальная испытательная лаборатория. Однако в дальнейшем по известным причинам завод в значительной мере утратил компетенции в изготовлении этого вида продукции. Например, для ПТУ- 72 атомных ледоколов проекта 22220 мы были вынуждены закупить масляные насосы австрийского производства. Только в минувшем году, с началом реализации программы технического перевооружения КЭМа, появилась возможность вернуться к изготовлению винтовых насосов уже на современном уровне, с использованием высокоточных обрабатывающих центров с ЧПУ.
Освоение новой технологии позволяет заводу своими силами осуществлять ремонт и изготовление винтовых насосов в рамках имеющихся контрактов. Также это дает возможность выйти на рынок с предложением полного цикла услуг по проектированию. изготовлению и испытаниям различных типов винтовых насосов производительностью от 50 до 200 т/ч и напором от 4.5 до 11 кг/см2.
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