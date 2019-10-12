В АО «Завод «Киров-Энергомаш» возродили производство насосов для судовых турбоагрегатов

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Корпоративное печатное издание акционерного общества «Кировский завод» газета «Кировец», опубликовала материал, в котором сообщается, что в АО «Завод «Киров-Энергомаш» (КЭМ) разработали и успешно освоили новую технологию производства винтовых насосов для судовых турбоагрегатов. Некогда традиционное для предприятия направление деятельности возродили на современном уровне.

Первым шагом стало изготовление восьми масляных насосов ЭМН-50.

Объемные винтовые насосы по­зволяют перекачивать высоко­вязкие жидкости, в том числе различные нефтепродукты — масла, мазут и другие. При этом они обеспечивают постоянную подачу определенного объема перекачиваемой среды со ста­бильно высоким давлением В судовом турбостроении применяют винтовые масляные и нефтяные насосы с электри­ческими и турбинными при­водами. Так. масляные насосы подают турбинное масло из мас­лобаков в системы смазки и регу­лирования корабельных паро­турбинных установок (ПТУ) и главных турбозубчатых агре­гатов (ГТЗА).

— До конца 1980-х годов в турбинном производстве Кировского завода выпуска­ли широкую линейку винто­вых насосов — вспоминает глав­ный конструктор АО «Завод «Киров-Энергомаш» Николай Недошивин. — Это были насосы различной производительности для ГТЗА и ПТУ надводных ко­раблей, подводных лодок, ледоколов и других типов судов. Их про­ектировал профильный отдел турбинного конструкторского бюро (КБ-4). Имелась специаль­ная испытательная лаборатория. Однако в дальнейшем по извест­ным причинам завод в значи­тельной мере утратил компетен­ции в изготовлении этого вида продукции. Например, для ПТУ- 72 атомных ледоколов проекта 22220 мы были вынуждены за­купить масляные насосы ав­стрийского производства. Только в минувшем году, с началом ре­ализации программы техниче­ского перевооружения КЭМа, по­явилась возможность вернуться к изготовлению винтовых насо­сов уже на современном уровне, с использованием высокоточных обрабатывающих центров с ЧПУ.

Освоение новой технологии по­зволяет заводу своими силами осуществлять ремонт и изготов­ление винтовых насосов в рамках имеющихся контрактов. Также это дает возможность выйти на рынок с предложением полно­го цикла услуг по проектирова­нию. изготовлению и испытани­ям различных типов винтовых насосов производительностью от 50 до 200 т/ч и напором от 4.5 до 11 кг/см2.