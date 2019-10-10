В Нижегородской области спущено на воду СПК «Валдай 45Р» С-505
4 октября 2019 года на территории НПК-1 в Чкаловском р-не Нижегородской области прошел спуск на воду пятого судна из серии речных пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» строительный № С-505.
Речное пассажирское судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» — справка
Разработчик проекта — ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»
Длина — 21,3 м
Ширина — 5,2 м
Высота габаритная (от уровня воды) при ходе на крыльях — 6,3 м
Водоизмещение — 21,4 т
Осадка — 1,1 м
Пассажировместимость — 45 чел.
Скорость — 36 уз
Дальность хода — 400 км
Автономность плавания (продолжительность рейса) — 8 час.
Экипаж — 2 чел.
Источник: http://www.ckbspk.ru/news/117/
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