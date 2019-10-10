В Нижегородской области спущено на воду СПК «Валдай 45Р» С-505

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4 октября 2019 года на территории НПК-1 в Чкаловском р-не Нижегородской области прошел спуск на воду пятого судна из серии речных пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» строительный № С-505.

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Речное пассажирское судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» — справка

Разработчик проекта — ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»

Длина — 21,3 м

Ширина — 5,2 м

Высота габаритная (от уровня воды) при ходе на крыльях — 6,3 м

Водоизмещение — 21,4 т

Осадка — 1,1 м

Пассажировместимость — 45 чел.

Скорость — 36 уз

Дальность хода — 400 км

Автономность плавания (продолжительность рейса) — 8 час.

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Экипаж — 2 чел.