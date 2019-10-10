На шасси «Урал NEXT» создан новый шнекороторный снегоочиститель

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На полноприводном шасси «Урал NEXT» (6×6) создан новый шнекороторный снегоочиститель для аэропортов.

Количество специальной техники на шасси «Урал NEXT» с каждым годом увеличивается. Спецтехника на шасси «Урал» высокоэффективна во многих отраслях при выполнении различных задач благодаря высокой проходимости, надежности в эксплуатации в сочетании с простотой технического обслуживания. Среди спецтехники: самосвалы, вахтовые автобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили с краноманипуляторными установками, автотопливозаправщики и автоцистерны, автокраны, трубоплетевозы, агрегаты для обслуживания и ремонта нефтяных скважин — это далеко не полный перечень спецтехники, устанавливаемой в настоящее время на автомобили полноприводного семейства NEXT.

Есть среди семейства спецмашин NEXT теперь и техника для обслуживания территорий аэропортов. Навесное оборудование изготавливает партнер автозавода «Урал» — миасская компания «Завод «СпецАгрегат». Недавно разработчики навесного оборудования усовершенствовали шнекороторный снегоочиститель, адаптировав его под шасси «Урал NEXT» согласно требованиям заказчиков.

Снегоочиститель предназначен для очистки от снега взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов, подъездных путей к аэродромам, автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, для отбрасывания снежных валов, образованных другими снегоочистителями и для погрузки снега в транспортные средства при температуре до минус 40С.

Рабочий орган (шнекороторный агрегат) и дополнительный двигатель устанавливаются на шасси «Урал-5557 NEXT» с усиленными рамой и подвеской. По сравнению с предыдущими моделями шнекороторов на шасси «Урал-4320» машина получила не только современный внешний вид, но и улучшенные технические характеристики и эксплуатационные качества.

Относительно ранее выпускаемых моделей у СШР-1 имеется еще ряд нововведений: это эргономичное управление ходоуменьшителем и рабочим органом посредством клавиш и джойстика, установленных в кабине; рабочий орган изготовлен из стали 09г2с с повышенной морозостойкостью; на автомобиль установлено новое светодиодное сигнальное оборудование, соответствующее современным требованиям выполнения работ на автодорогах и аэродромах; за счет возможности установки более мощных двигателей (до 500 л.с.) увеличена производительность транспортного средства.

Первый СШР-1 на шасси «Урал NEXT» уже отправился в город Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ), где будет эксплуатироваться в качестве дорожноуборочной техники. Аналогичные машины будут работать на территориях со сложными климатическими условиями.

Благодаря высокой проходимости, надежности в эксплуатации в сочетании с простотой технического обслуживания, техника на шасси «Урал» высокоэффективна во многих отраслях при выполнении различных задач. На шасси «Урал», которое постоянно модернизируется и совершенствуется, устанавливается несколько сотен видов специальной техники, и автозавод «Урал» предлагает различные варианты оснащения автомобилей под нужды заказчиков. Новые образцы техники технологичны, функционально эффективны, экономически выгодны.

ООО «Завод «СпецАгрегат» (Миасс) — крупнейший производитель дорожноуборочной техники и специальных автомобилей для обслуживания аэродромов, которая пользуется спросом не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.