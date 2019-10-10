В Тюменской области началось строительство комплекса по производству мяса бройлеров

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Компания «Руском» представила новый инвестиционный проект — комплекс по производству мяса бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год. В Юргинском районе создадут племенной репродуктор, его строительство началось 1 сентября. В Голышмановском городском округе компания разместит инкубаторий и семь площадок по откорму бройлеров, а также цех убоя. Там тоже ведется строительство.

Совокупный объем инвестиций — более 7 млрд рублей.

Производительность цеха убоя бройлеров составит 9 тыс. голов в час. Племенной репродуктор заселят летом 2020 года, к марту 2021 года предприятие намерено выйти на полную проектную мощность. Основными рынками сбыта мяса бройлеров рассматривают Омск, Новосибирск и Красноярск.

На площадки «Абсолют-Агро» (входит в группу «РУСКОМ») каждый месяц поставляют из Омска 2,5 тысяч тонн комбикорма. С появлением нового комплекса потребуется ещё 90 тысяч тонн кормов. Чтобы закрыть эти потребности, компания закупила в Голышманово элеватор мощностью 72 тысячи тонн. После реконструкции его планируется запустить летом следующего года. Производительность цеха убоя бройлеров составит 9 тысяч голов в час — это примерно 2,5 головы в секунду.

Если говорим об инфраструктуре, то на площадке в Юргинском районе газ уже есть, электричество — тоже, скважины пробурены. На площадке в Голышманово есть газ и вода, электроэнергию подключат до 15 декабря.