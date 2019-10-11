НПО Энергомаш модернизирует производство

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АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» (Московская обл.) — головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения.

План по техническому развитию НПО Энергомаш на 2019 год включает в себя 57 мероприятий, в том числе ремонтно-строительные работы, модернизацию и повышение технического уровня производства, мероприятия по промышленной и пожарной безопасности и так далее.

В рамках модернизации производства в 2019 году было приобретено новое оборудование в различные подразделения.

© www.roscosmos.ru

Так, в цехе покрытий появилась новая установка каталитического газового азотирования. В цех подготовки производства был приобретен мостовой кран с дистанционным управлением и грузоподъемностью 5 тонн. В сборочном цехе полностью обновили оборудование участка изготовления трубопроводов. В управление главного сварщика закуплены двухдисковый шлифовально-полировальный станок и отрезной станок с функцией резки качанием отрезного диска.

© www.roscosmos.ru

Кроме того, в рамках ПТР в 2019 году в сборочно-сварочном цехе проведены монтажные и пуско-наладочные работы установки для автоматической сварки неплавящимся электродом поворотных стыков. Установка полностью отвечает современным требованиям в области автоматической сварки и позволяет повысить степень автоматизации процесса сварки.

В настоящее время в сборочно-сварочном цехе также проводятся монтажные работы установки для электронно-лучевой сварки. Установка позволит увеличить загрузку оборудования за счет выполнения сварки номенклатуры изделий двух существующих установок, выработавших свой ресурс.

В рамках плана по техническому развитию была приобретена дробеструйная установка в механосборочный цех. Она заменила существовавшую установку собственного производства ОЗЭМ «Энергомаш» 1985 года выпуска. Приобретенная установка оснащена электроприводом перемещения сопла, автоматическим поворотом стола, а также оборудована освещением рабочей камеры и дополнительной защитой смотрового окна. Кроме того, дробеструйная установка имеет удобный пульт управления, режимы самоочистки, обдува и смыва. Благодаря чему рабочее место оператора стало комфортней и поднялся уровень производства на установке.