На СЗ «Нижегородский теплоход» спущен на воду БГК «Борис Слободник»

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10 октября 2019 года на судостроительном заводе «Нижегородский теплоход» (Нижегородская область) спущен на воду большой гидрографический катер проекта 23040 Г «Борис Слободник».

Катер будет эксплуатироваться в составе Черноморского флота.

Большие гидрографические катера проекта 23040 Г предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров.

© znt-yard.ru

Кроме того, БГК смогут обслуживать все типы плавучих знаков, ставить их и снимать, доставлять личный состав и ремонтные группы, вести навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций, лоцманскую проводку подлодок и крупнотоннажных кораблей. Длина катера — до 33,04 метра, ширина — 6,8 метра, экипаж — 9 человек. Для размещения экипажа и прикомандированных на катере предусмотрено пять двухместных кают и одна одноместная.