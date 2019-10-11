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Судостроение и судоходство

На СЗ «Нижегородский теплоход» спущен на воду БГК «Борис Слободник»

 © znt-yard.ru

10 октября 2019 года на судостроительном заводе «Нижегородский теплоход» (Нижегородская область) спущен на воду большой гидрографический катер проекта 23040 Г «Борис Слободник».

Катер будет эксплуатироваться в составе Черноморского флота.

Большие гидрографические катера проекта 23040 Г предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров.

 © znt-yard.ru

Кроме того, БГК смогут обслуживать все типы плавучих знаков, ставить их и снимать, доставлять личный состав и ремонтные группы, вести навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций, лоцманскую проводку подлодок и крупнотоннажных кораблей. Длина катера — до 33,04 метра, ширина — 6,8 метра, экипаж — 9 человек. Для размещения экипажа и прикомандированных на катере предусмотрено пять двухместных кают и одна одноместная.
Источник: http://www.znt-yard.ru/ru/news/2019...stili_v_nizhegorodskoy_oblasti.html

23040Г, Нижегородская область, Нижегородский теплоход, большой гидрографический катер
  • Нет аватара xitmen
    11.10.1918:13:50

    Оказывается что, ещё 8 августа 2019 года одновременно на воду были спущены два рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 (зав. зак. № 1121 и 1122), построенные на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» в рамках выполнения контракта, подписанного 21 марта 2016 года с Министерством Обороны РФ.

    http://znt-yard...019/10/full309/

    #1164635
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