Волгоградский НПЗ приступил к выпуску низкосернистого мазута для судов

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Волгоградский НПЗ (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — 100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») приступил к выпуску низкосернистого мазута (FUEL OIL BUNKER 0.5), соответствующего требованиям Международной конвенции MARPOL. Планируемый объем производства — около 1 млн тонн в год.

Требования MARPOL к содержанию серы на уровне не более 0,5% в топливе для судов, осуществляющих судоходство под эгидой Международной морской организации ООН (IMO), становятся обязательными с 1 января 2020 года.

Помимо мазута, компания производит и другие виды судовых топлив с улучшенными экологическими характеристиками. Так, уже в 2015 году на Пермском НПЗ началось промышленное производство топлива судового экологического (ТСЭ) со сниженным содержанием серы. Его используют при морском судоходстве в акватории Балтики — особом районе контроля выбросов серы (SECA — Sulphur Emissions Control Areas). Ежегодно Компания производит около 1 млн тонн ТСЭ.

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