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Производство

Новый мусоровоз российского производства с электродвигателем на шасси КАМАЗ

 © online47.ru

АО «Коминвест-АКМТ», являющаяся производителем и поставщиком техники для дорожного строительства, ремонта и содержания дорог, коммунальной техники, представила первый мусоровоз с гибридной силовой установкой МСТ-К-33, полная масса которого составляет 29 тонн, разработанный совместно с ПАО «КАМАЗ» в рамках программы импортозамещения и финансовой поддержки Минпромторга в размере 154,4 млн рублей.

Ранее модель тяжелого мусоровоза МСТ-K33 с полезным объемом кузова 23 м3 и задней загрузкой выпускалась АО «Коминвест-АКМТ"на шасси КАМАЗ 6520 с газовым двигателем.

В апреле 2019 года сайт «Сделано у нас» сообщил о начале серийного выпуска мусоровоза малого класса МСТ К23.02 с объёмом кузова 12 куб.м на базе шасси КАМАЗ-53605 с газовым двигателем.

 © exkavator.ru

 © cominvest-akmt.ru

 © online47.ru

Электродвигатель мусоровоза обеспечивает его движение на скорости до 20 км/ч., что позволяет уменьшить шум от работающей машины, а также исключить вредные выбросы.

На скорости свыше 20 км/ч движение мусоровоза обеспечивается с помощью дизельного двигателя, который заряжает аккумулятор.

Предполагается, что после прохождения испытаний новая модель мусоровоза будет запущена в серийное производство и будет поставляться как российским, так и зарубежным заказчикам.
Источник: https://online47.ru/2019/09/30/tosn...-na-rynok-s-novoy-produktsiey-77381

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Коминвест-АКМТ, КАМАЗ, спецтехника
  • Нет аватара Александр У.
    12.10.1907:11:06

    Правильное решение… Чтобы при заезде во двор не дымили в окна квартир… А на трассе уже может спокойно на дизельном двигателе ехать…

    Хорошая новость… Наверняка новые машины себе Москва и Питер загребут, а остальные города по деньгам не вытянут… С этими тендерами, где важна не функциональность, а лишь низкая цена…

    Отредактировано: Александр У.~07:12 12.10.19
    #1164704
    • Григорий Харченко Григорий Харченко
      12.10.1907:41:48

      Однажды американского астронавта Уолтера Ширру спросили журналисты: О чем он думает, сидя в кресле пилота перед стартом?

      Он ответил:

      Я смотрю на все эти ряды индикаторов, рычажков, кнопок и думаю:

      А ведь эту штуку изготовил тот, кто на правительственном тендере обещал сделать самый дешевый космический корабль!

      #1164706
  • Нет аватара Мафусаил
    12.10.1907:49:32

    Хмм, а не так!+++

    #1164712
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