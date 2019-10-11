Новый мусоровоз российского производства с электродвигателем на шасси КАМАЗ

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АО «Коминвест-АКМТ», являющаяся производителем и поставщиком техники для дорожного строительства, ремонта и содержания дорог, коммунальной техники, представила первый мусоровоз с гибридной силовой установкой МСТ-К-33, полная масса которого составляет 29 тонн, разработанный совместно с ПАО «КАМАЗ» в рамках программы импортозамещения и финансовой поддержки Минпромторга в размере 154,4 млн рублей.

Ранее модель тяжелого мусоровоза МСТ-K33 с полезным объемом кузова 23 м3 и задней загрузкой выпускалась АО «Коминвест-АКМТ"на шасси КАМАЗ 6520 с газовым двигателем.

В апреле 2019 года сайт «Сделано у нас» сообщил о начале серийного выпуска мусоровоза малого класса МСТ К23.02 с объёмом кузова 12 куб.м на базе шасси КАМАЗ-53605 с газовым двигателем.

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Электродвигатель мусоровоза обеспечивает его движение на скорости до 20 км/ч., что позволяет уменьшить шум от работающей машины, а также исключить вредные выбросы.

На скорости свыше 20 км/ч движение мусоровоза обеспечивается с помощью дизельного двигателя, который заряжает аккумулятор.

Предполагается, что после прохождения испытаний новая модель мусоровоза будет запущена в серийное производство и будет поставляться как российским, так и зарубежным заказчикам.