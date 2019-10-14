Тюменский «Абсолют» модернизирует оборудование для переработки молока

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Продукты питания для здорового образа жизни появились в линейке продукции тюменского молочного завода «Абсолют», который расположен в поселке Боровском Тюменского района. Особой популярностью пользуются молоко и кефир с йодом и селеном. Завод поставляет свою продукцию в столовые школ и детсадов Тюмени и Тюменского района, а также на север области, в Екатеринбург, Омск, Барнаул.

За последние годы введены в эксплуатацию два новых цеха, автоматическая трёхконтурная мойка оборудования и технологических трубопроводов, новое современное оборудование по фасовке молока и кисломолочной продукции, выработки твороженных изделий и сливочного масла. Установлено новое ёмкостное оборудование. Построены и введены в эксплуатацию здания по приемке молока и гараж для 13 единиц специализированного транспорта. Приобретены два автомобиля-молоковоза для доставки сырья, каждый из которых объемом 24 тонны.

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Недавно на предприятии заработало оборудование автоматического выдува бутылок, которое позволяет производить в час уже не пятьсот, а полторы тысячи бутылок, задействовать в работе не четырёх рабочих, а одного оператора.

Продукция «Абсолюта» получила и высокую экспертную оценку. Она удостоена золота последнего конкурса «Лучшие услуги и товары Тюменской области» и вошла в сотню лучших товаров.

Недавно на прилавках появился однопроцентный кефир, который полезен не только тем, что обезжирен, — в него также включили полезные микроэлементы. В школьные столовые компания поставляет витаминизированное молоко в индивидуальной упаковке. Прототип греческой заправки — салатный йогурт — особенно полюбился тем, кто следит за своей фигурой.

Юные жители региона высоко оценили еще один новый продукт «Абсолюта» — шоколадное молоко. Высоким вкусовым качествам продукции не уступают ее полезные свойства: в переработке используется только натуральное коровье молоко без ГМО и консервантов. В сутки компания перерабатывает порядка 30-35 тонн такого полезного сырья.