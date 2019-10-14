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Производство

Калужский завод Volkswagen выпустил 500-тысячный двигатель

 © 32cars.ru

Концерн Volkswagen Group Rus рассказал о достижении нового производственного рекорда. На заводе по производству двигателей в Калуге собран 500-тысячный двигатель 1.6 MPI серии EA211.

Рекорд был поставлен всего за четыре года с момента открытия предприятия. Как поясняет пресс-служба компании, это стало возможным благодаря растущему спросу на российском рынке и высокому уровню эффективности локальной сборки. Только в 2018 году была выпущена 161 000 двигателей, что на 56,3% больше показателя предыдущего года.

Полмиллиона произведенных двигателей — это значимый показатель, демонстрирующий большой потенциал локального производства. Мы производим двигатели не только для локального производства, но и экспортируем нашу продукцию на другие производственные площадки по всем у миру.

Бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211 соответствует экологическому стандарту Евро-5, который ориентирован на снижение вредного воздействия на окружающую среду. Он выпускается в двух вариантах мощностей — 90 и 110 лошадиных сил. В настоящий момент такой мотор устанавливается на трех моделях российского производства — Volkswagen Polo, Škoda Rapid и Škoda Octavia
Источник: https://znamkaluga.ru/index.php/mat...en-vypustil-500-tysyachnyj-dvigatel

производство
  • Clausson Clausson
    14.10.1923:40:44

    Да, это отличный двигатель. ну и судя по объемам экспорта — сборка получилась удачной.

    Отредактировано: Clausson~23:41 14.10.19
    #1165148
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