Калужский завод Volkswagen выпустил 500-тысячный двигатель

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Концерн Volkswagen Group Rus рассказал о достижении нового производственного рекорда. На заводе по производству двигателей в Калуге собран 500-тысячный двигатель 1.6 MPI серии EA211.

Рекорд был поставлен всего за четыре года с момента открытия предприятия. Как поясняет пресс-служба компании, это стало возможным благодаря растущему спросу на российском рынке и высокому уровню эффективности локальной сборки. Только в 2018 году была выпущена 161 000 двигателей, что на 56,3% больше показателя предыдущего года.

Полмиллиона произведенных двигателей — это значимый показатель, демонстрирующий большой потенциал локального производства. Мы производим двигатели не только для локального производства, но и экспортируем нашу продукцию на другие производственные площадки по всем у миру.

Бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211 соответствует экологическому стандарту Евро-5, который ориентирован на снижение вредного воздействия на окружающую среду. Он выпускается в двух вариантах мощностей — 90 и 110 лошадиных сил. В настоящий момент такой мотор устанавливается на трех моделях российского производства — Volkswagen Polo, Škoda Rapid и Škoda Octavia