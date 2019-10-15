СЗ «Красное Сормово» сдал многоцелевое сухогрузное судно «Пола Пелагия» проекта RSD59

© meb.com.ua

11 октября 2019 года судостроительный завод"Красное Сормово" (Нижегородская область) сдал одиннадцатое многоцелевое сухогрузное судно «Пола Пелагия» дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 (строительный номер 06011).

При характеристической для ВДСК осадке 3,60 м в реке дедвейт составляет 5320 т, наибольший дедвейт в море при осадке 4,706 м — 8144 т. Длина наибольшая составляет 141,0 м, ширина габаритная — 16,98 м, высота борта — 6,00 м. Вместимость грузовых трюмов 11400 куб. м.

© meb.com.ua