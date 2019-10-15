СЗ «Красное Сормово» сдал многоцелевое сухогрузное судно «Пола Пелагия» проекта RSD59
11 октября 2019 года судостроительный завод"Красное Сормово" (Нижегородская область) сдал одиннадцатое многоцелевое сухогрузное судно «Пола Пелагия» дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 (строительный номер 06011).
При характеристической для ВДСК осадке 3,60 м в реке дедвейт составляет 5320 т, наибольший дедвейт в море при осадке 4,706 м — 8144 т. Длина наибольшая составляет 141,0 м, ширина габаритная — 16,98 м, высота борта — 6,00 м. Вместимость грузовых трюмов 11400 куб. м.
Источник: http://meb.com.ua/news/news.html
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