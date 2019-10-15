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Компания FMGroup (г.Пенза) в 2008 году в период становления поставила перед собой приоритетную задачу — обеспечить производственные предприятия качественными станками российского производство.

Предпосылкой служило приобретение нескольких единиц оборудования в Италии, однако качество и характеристики не смогли оправдать завышенную цену.

При разработке станков сразу учли такие показатели как многофункциональность, экономичность, безопасность и простоту в управлении.

На сегодняшний день предприятие наладило серийный выпуск станков плазменной резки листового металла, станков газовой резки, труборезов, автоматизированных пескоструйных установок, печей для моллирования стекла и производства фьюзинга, столов для разлома стекла, станков для криволинейной обработки кромки стекла, прессов термовакуумных, станков кромко-шлифовальных.

В 2017 году запущено производство источников механизированной плазменной резки с пневмоподжигом. Аппараты прошли испытания в лабораториях, в настоящее время контрольные образцы тестируются на предприятиях России и Казахстана.

Если смотреть по отдельным позициям, то станки такого типа в России ранее не производились.

Активно поддерживают компанию «FMGroup» в области импортозамещения Министерство промышленности Пензенской области, Торгово-промышленная палата, Российский экспортный центр.

Все оборудование выпускается под товарным знаком «FMGroup».

Станки марки «FMGroup» много лет работают на таких предприятиях как АО «Атомтехмонтаж», ООО «Невский завод конвейерного оборудования», ООО «Северо-Западная литейная компания», ООО «SHERP»,ООО «БалМехКомплект», ООО «Русская кожа», МФ «АСМ», МФ «Марибель», МФ «БТС», SV-Meбель, ООО «Нижневолгоэлектромонтаж», ЗАО «Гранд-Комплект», ЗАО «ГлассПром», Torex.

Потенциал предприятия на 2019 год 70 станков в год. Это закрытый цикл производства. Темп роста ежегодно составляет 35%.

На 2020-2022 год запланировано переоснащение отдельных производственных участков. И создание 112 рабочих мест.

Станок плазменной резки © Фото из открытых источников