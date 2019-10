Первый «аграрный экспресс» с мукой из России прибыл в Китай

© zen.yandex.ru

Партия весом около одной тысячи тонн муки «Рязаночка» высшего сорта была отправлена в провинцию Шаньдун три недели назад. Теперь ее развезут по супермаркетам и магазинам и будут продавать в розницу китайским потребителям.

Напомню, на V Восточном экономическом форуме две страны решили организовать специальный экспресс, который будет возить российское продовольствие в Китай. Соглашение об этом заключили Российский экспортный центр и ФВК «Север». В рамках этого соглашения китайский дистрибьютер Xingtai Lanli Import and Export Co., Ltd заключил десятилетний контракт на покупку муки. Поставки распланированы до 2029 года. Уже в 2019-м китайская сторона готова принять 10 тысяч тонн продукции, в следующем — 80 тысяч тонн, а с 2022 года — более 100 тысяч тонн муки ежегодно.