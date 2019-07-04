Китай начал закупать рязанскую муку

Крупнейший мельничный комплекс Европы — рязанская компания «Русские мельницы» 27 июня начала отгрузку на экспорт в Китай ещё одной партии муки — 600 тонн.

Поставки начались полгода назад — первый пробный контейнер с мукой высшего сорта «Рязаночка» в Китайскую Народную Республику отправили 30 декабря 2018 года. В супермаркетах Харбина — города на севере КНР первые 20 тонн муки раскупили за неделю.

К настоящему моменту продано 600 тонн муки. В ближайшее время планируется ежемесячная отгрузка продукции в Китай в объёме 1000 тонн с дальнейшим увеличением до 5000 тонн. Идут переговоры с государственными компаниями Китая с целью организации прямых поставок муки высшего сорта потребителям не только на севере, но и на юге Китая.

Путь вагона с мукой пролегает по «шёлковому пути», дорога из Рязани до Хабаровского края и через границу в КНР занимает от 15 до 25 дней.

Мука продаётся в Китае под тем же брендом «Рязаночка», что и в России. Китайские иероглифы используются только для описания состава муки и наименования производителя в соответствии с правилами международной торговли.

«Русские мельницы» — один из участников регионального проекта «Экспорт продукции АПК Рязанской области» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В региональном проекте «Экспорт продукции АПК Рязанской области» также участвуют ОАО «Рязанский завод плавленых сыров», ООО «ЛИНА», ООО «БАЛТ-ОСТ», АО «Пищевой комбинат «Милославский», ЗАО «Инфорум-Пром», ООО «РУДО-СОФТ ДРИНКС», ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика», СССПК «Аврора».