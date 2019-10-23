Пусковой стол для космодрома Восточный испытали в Северодвинске

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В Северодвинске прошли заводские испытания пускового стола для космодрома Восточный. Его изготовило предприятие АО «Промышленные технологии», которое участвует в создании стартового ракетного комплекса «Ангара» на амурском космодроме, сообщила пресс-служба администрации Северодвинска.

Генеральный директор АО «Промышленные технологии» Леонид Лозенко рассказал о том, что именно было построено на предприятии.

«Пусковой стол — это первое изделие проекта. После завершения достаточно объёмного цикла испытаний, он Северным морским путём пойдёт на космодром Восточный. Все работы были выполнены нашей компанией в связке с оборонными предприятиями города.

В рамках этого же проекта мы изготавливаем комплект ферм массой 425 тонн, который предназначен для удержания ракетно-космического носителя на пусковом столе при воздействии на него ветровых нагрузок. Кроме того, будем изготавливать транспортно-установочный агрегат. Подобные изделия ранее мы поставляли на космодром Плесецк».