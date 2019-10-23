Группа компаний «Дамате» открыла новый комбикормовый завод и элеватор в Пензенской области

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22 октября Группа компаний «Дамате» открыла новый комбикормовый завод и элеватор. Объекты расположены в городе Нижний Ломов Пензенской области в непосредственной близости от птицеводческих площадок компании.

Инвестиции «Дамате» в комбикормовый завод составили 1,7 млрд рублей, в мощности по хранению — 0,7 млрд рублей. Финансовым партнером проекта выступил «Россельхозбанк».

Комбикормовый завод и элеватор — важные звенья в вертикально-интегрированной структуре комплекса «Дамате» по производству и переработке индейки, мощность которого в 2020 году достигнет 155 тысяч тонн в убойном весе в год. Объекты возведены на базе приобретённого в 2013 году старого элеватора.

В настоящее время на предприятии работают 224 человека, из них 55 — на элеваторе

Строительство нового предприятия было обусловлено необходимостью обеспечить растущее поголовье птицы качественными комбикормами собственного производства. За несколько лет полуразрушенное предприятие превратилось в современный объект, оснащенный западным оборудованием.

© www.acdamate.com

В настоящее время комбикормовый завод производит 28,5 тысяч тонн продукции в месяц. Здесь работают две линии грануляции мощностью 25 тонн в час каждая голландской компании Van Aarsen — одного из крупнейших поставщиков кормового оборудования в мире. Обе линии оснащены модулями обработки пшеницы, обеспечивающими ее полноценное обеззараживание. Кроме того, на заводе имеются склад мучного сырья на 3,5 тысячи тонн и стеллажный склад на 1,5 тысячи тонн. Процесс производства на предприятии полностью автоматизирован, на заводе установлено программное обеспечение, благодаря которому всем процессом управляют всего 10 человек в одной смене.

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На элеваторе построены 10 силосов по 7,5 тысяч тонн каждый. В результате объем единовременного хранения увеличился до 105 тысяч тонн. Элеватор рассчитан на прием 2,5 тысяч тонн сырья в сутки с возможностью подработки и сушки зерна. Собственный транспортный парк предприятия составляет 240 единиц.

© www.acdamate.com

Напомним, что всего в активе «Дамате» три элеватора и два комбикормовых завода. Совокупные мощности по производству кормов «Дамате» составляют 430 тысяч тонн в год, мощность единовременного хранения — 215 тысяч тонн.

© www.acdamate.com