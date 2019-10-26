Под Белгородом запустили производство форели

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В селе Пушкарном Яковлевского района запустили цех по производству и переработке форели. Производственные мощности на бывшей депрессивной площадке открыли пять крестьянско-фермерских хозяйств, объединившихся в кооператив.

В планах фермеров к 2020 году выпускать не менее 17 тонн охлаждённой форели и 18,5 тонн в живом весе. Специально для этого смонтировали 20 бассейнов, в пять из которых запустили шесть тысяч мальков, весом 150 граммов каждый. Затем в соответствии с технологическим циклом с периодичностью раз в месяц поочередно будут заполняться остальные ёмкости.

Предприятие создали на деньги гранта, полученного в рамках конкурса «Агростартап».

Часть полученных средств фермеры направили на создание материально-технической базы кооператива. Остальные — на приобретение ледогенератора, холодильной камеры. К концу года они планируют купить автомобиль для перевозки рыбы.

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