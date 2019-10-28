ОС Альт 9 доступна на семи платформах, включая «Эльбрус» и «Байкал»

Состоялся выпуск трех новых продуктов версии 9.0 на основе Девятой платформы ALT: «Альт Рабочая станция 9», «Альт Сервер 9», «Альт Образование 9». При создании дистрибутивов ОС «Альт» версии 9.0 для широкого спектра аппаратных платформ разработчики ориентировались на потребности корпоративных заказчиков, учебных заведений и частных лиц.

Альт Образование 9 на RPi 4 (эксперимент) © www.basealt.ru

Одна из основных тенденций современного развития вычислительной техники — разнообразие аппаратных платформ, в том числе и в России, где есть собственные наработки в процессорных

архитектурах. Рабочие станции и серверы на российских процессорах сегодня востребованы в госсекторе, в сфере образования и здравоохранения, в крупном бизнесе и силовых структурах — во всех организациях, которые реализуют масштабные программы импортозамещения.

Отечественные операционные системы доступны одновременно для семи российских и зарубежных аппаратных платформ впервые. Теперь ОС «Альт» работают на следующих процессорах:

«Альт Рабочая станция 9» — для x86 (Intel 32 и 64-битных), AArch64 (NVIDIA Jetson Nano Developer kit, Raspberry Pi 3 и другие), e2k и e2kv4 («Эльбрус»), mipsel («Таволга Терминал„);

"Альт Сервер 9“ — для x86 (32 и 64 битных), AArch64 (Huawei Kunpeng,ThunderX и другие), ppc64le (YADRO Power 8/9, OpenPower), e2k и e2kv4 („Эльбрус“);

"Альт Образование 9» — для x86 (Intel 32 и 64 битных), AArch64 (NVIDIA Jetson Nano Developer kit, Raspberry Pi 3 и другие).

Продолжаются работы по обеспечению поддержки недавно анонсированного процессора «Байкал-М», набирающей распространение Raspberry Pi 4, а также над переносом образовательного дистрибутива и на платформу «Эльбрус».

В планах компании «Базальт СПО» - выпуск дистрибутива среды виртуализации «Альт Сервер В 9» на платформах x86_64, ppc64el (Yadro) и aarch64 (Huawei); бета-версия уже существует и доступна для тестирования. Готовятся к выпуску дистрибутивы «Альт Рабочая станция K» со средой KDE Plasma и Simply Linux с Xfce для домашних пользователей на разных аппаратных платформах.

Ознакомиться с дистрибутивами и загрузить их можно на новом сайте getalt.ru.