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Видеоблог

Вот такие фильмы снимают по материалам нашего сайта

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/OCpUkoTXHQc
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OCpUkoTXHQc

технологии, локомотивы, вагоны
  • Нет аватара brat_po_razumu
    29.10.1922:37:07

    Очень рад, что во многом использованы материалы, и даже слова, моей статьи https://sdelano...ru/blogs/32815/

    #1168267
  • Human RS Human RS
    30.10.1900:07:41

    Ага, а в недавнем свежем выпуске рассказ о компании Диамех 2000. Именно наша недавняя новость стала толчком к созданию этого видео.

    https://sdelano...u/blogs/126269/

    Когда отправлял эту достаточно рядовую новость камраду Великороссу, то даже не думал, что она вызовет такое информационное оживление. Это видео посмотрели 11 тысяч человек, у нас (на СуН) прочитало еще больше народу (по данным Яндекс Радара посещаемость в день в среднем за крайний месяц 15,5 тысяч человек). Компании Диамех стоит нам приплачивать за такой неплохой пиар    

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Human RS~07:35 30.10.19
    #1168276
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    30.10.1905:05:03

    На основе материалов сайта уже давно публикуются собственные ролики на многочисленных каналах, включая «Время-Вперёд», «Russia Post» и «Putin Today», «Украина не Россия?», «Китаев. Экономика», «Aftershock News», возможно, «PolitRussia», и другими.

    #1168291
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