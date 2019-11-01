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Транспорт и логистика

Парк сельхозтехники в Подмосковье пополнился 600 машинами

 © indolgoprud.ru

Подмосковные аграрии закупили 598 единиц сельхозтехники с начала года.

В том числе были приобретены 110 новых российских тракторов, 36 зерноуборочных и 17 кормоуборочных комбайнов, а также 435 единиц грузовиков, сеялок и прочих сельхозагрегатов", — даёт информацию пресс-служба подмосковного Минсельхоза.

В регионе практически завершился сбор урожая и начался период его реализации, сейчас пик закупок сельхозмашин и оборудования.

Подмосковье является одним из немногих регионов, который субсидирует закупку сельхозтехники, что является дополнительным стимулом для предприятий АПК к обновлению парка. Предусмотренная сумма поддержки на приобретение сельхозтехники в областном бюджете составляет 152,8 миллиона рублей, что на 23,4 миллиона рублей больше, чем в прошлом году.
Источник: https://www.dairynews.ru/news/park-...-v-podmoskove-popolnilsya-600-.html

Московская область , сельское хозяйство
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