Группа «ГАЗ» поставила Нижнему Новгороду 56 городских автобусов ЛиАЗ

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Группа «ГАЗ» поставила МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) 56 городских автобусов ЛиАЗ-5292, работающих на компримированном природном газе.

Низкопольный автобус большого класса ЛиАЗ-529267 предназначен для городских перевозок с интенсивным пассажиропотоком. Пассажировместимость автобуса — 108 человек. Машина укомплектована двигателем ЯМЗ-536 экологического стандарта «Евро-5» и имеет запас хода на одной заправке 250-300 км. Применение сжатого газа в качестве моторного топлива позволяет снизить топливные затраты на 40-50% по сравнению с бензином и дизельным топливом.

Это не последняя закупка новых автобусов в Нижний Новгород в рамках федеральной программы субсидирования закупки техники, работающей на газомоторном топливе.

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