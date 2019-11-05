Автокраны «Урал» на газовом топливе поставлены на предприятия российского нефтегазового комплекса

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Продолжаются отгрузки газомоторной техники «Урал» производства Автомобильного завода «Урал» в компании крупнейшей российской энергетической Группы ПАО «Газпром». На днях автокраны на шасси «Урал NEXT» на газовом топливе отправилась в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Ухта» и ООО «Газпром трансгаз Сургут».

На днях капотные грузовики «Урал NEXT» с газобаллонным оборудованием вновь отправилась к заказчикам, на этот раз — в компании ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Ухта» и ООО «Газпром трансгаз Сургут». Это автомобильные краны КС-55732 на газомоторном шасси «Урал NEXT 4320-6958-16И06А36.

Автокраны грузоподъемностью 25 т и с длиной стрелы 22 м будут осуществлять подъем и укладку тяжелых материалов и оборудования при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ в местах эксплуатации газопроводов в различных регионах: на территории Ленинградской области, в республике Коми, в Ханты-мансийском автономном округе.

Специальное крановое оборудование произведено Челябинским механическим заводом.

Всего в течение 2019 года в транспортные подразделения структур ПАО «Газпром» будет поставлено около ста единиц различной газомоторной техники «Урал».

Все автомобили «Урал» — на газовом топливе: в топливной системе грузовиков используется компримированный природный газ метан. В кассете за кабиной и на лонжероне рамы справа и слева расположены 11 газовых баллонов общим объемом 250 куб. м., обеспечивающие запас хода до 500 км. Автомобили на природном газе совмещают в себе комфорт, безопасность и функциональность семейства с высокой экономической эффективностью и экологичностью. Эксплуатация грузовиков на газовом топливе позволяет владельцам транспортного средства снизить эксплуатационные затраты, поскольку газовое топливо более чем на 50% соответственно дешевле дизельного топлива.

© Фото из открытых источников

Всего в течение 2019 года в транспортные подразделения структур ПАО «Газпром» — в Санкт-Петербург, Казань, Ухту, Сургут, ХМАО и другие регионы — будет поставлено около ста единиц различной газомоторной техники «Урал». Это самосвалы, седельные тягачи, вахтовые автобусы, специальные фургоны-лаборатории, автогидроподъёмники, автокраны — на шасси капотных автомобилей «Урал NEXT» и бескапотных «Урал-М». Капотная компоновка кабины NEXT обеспечивает высокую пассивную безопасность и удобный доступ к двигателю, а бескапотная кабина — лучшие параметры по маневренности и грузоподъемности. Полноприводные автомобили «Урал» с колесной формулой 4×4 и 6×6 высоко востребованы в различных отраслях промышленности — нефтегазовой, дорожно-строительной, горнодобывающей и др., поскольку способны работать в условиях полного бездорожья и в тяжелых климатических условиях, преодолевать болота, горные перевалы, глубокие снега и пески.

https://uralaz.ru/media/news/avtokrany-ural-na-gazovom-toplive-postavleny-na-predpriyatiya-rossiyskogo-neftegazovogo-kompleksa/