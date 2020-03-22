Итоги 2019: в 2019 году в России запущено 10 новых электростанций суммарной мощностью почти 3 ГВт

В 2019 году в России запустили 10 новых электростанций мощностью выше 100 МВт. Более мелкие электростанции не учитываем. Так же в обзоре не представлены объекты возобновляемой энергетики. Суммарная мощность введенных объектов составила более 2,7 ГВт!

Нововоронежская АЭС-2, 7-й энергоблок

© Фото из открытых источников

Состоялось одно из ключевых событий этого года в отечественной атомной энергетике. На Нововоронежской АЭС сдан в эксплуатацию энергоблок № 7 с реактором ВВЭР-1200.

Введенная мощность — 1 180 МВт

Зарамагская ГЭС-1

© Фото из открытых источников

В Северной Осетии введена в эксплуатацию Зарамагская ГЭС-1 мощностью 346 МВт, что позволит увеличить обеспеченность региона собственной электроэнергией более чем втрое.

Станция, строительство которой было начато высоко в горах на реке Ардон еще в советское время, работает на самом большом напоре в России — 609 м. Ее деривационный тоннель длиной более 14 километров — один из самых протяженных тоннелей России.

На станции установлены две самые крупные в нашей стране турбины ковшового типа, по 173 МВт каждая.

Введенная мощность — 346 МВт

Сакская ТЭЦ

© phototass2.cdnvideo.ru

Сакская ТЭЦ в Республике Крым вышла на полную мощность и начала выдавать электроэнергию в энергосистему полуострова, сообщили журналистам в пресс-службе компании «КрымТЭЦ», управляющей объектом.

«С 1 января 2020 года начат отпуск электрической энергии и мощности в энергосистему от всего комплекса ПГУ-120 МВт. Установленная мощность второго пускового комплекса составляет 32 МВт.», — говорится в сообщении.

Первая очередь новой Сакской ТЭЦ мощностью 90 МВт начала поставлять электроэнергию в октябре 2018 года, но мы тогда не учитывали эту электростанцию в нашем обзоре за 2018 год, потому что она еще не была полность введена в эксплуатацию.

Введенная мощность — 120 МВт

Таврическая (Симферопольская) ТЭС, Балаклавская (Севастопольская) ТЭС, 2-е энергоблоки

© s0.rbk.ru

В строй ввели вторые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС, которые должны гарантировать устойчивое энергоснабжение промышленных, социальных объектов и населения Крыма. Суммарная мощность двух работающих на газе электростанций оценивается в 940 МВт, что составляет примерно 90% всего энергопотребления полуострова.

Введенная мощность — 244,743 + 251,445 МВт

Прегольская ТЭС, 4-й энергоблок

© Фото из открытых источников

«Калининградская генерация», совместное предприятие АО «Роснефтегаз» и ПАО «Интер РАО», завершила строительство и ввела в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт.

Это самая мощная электростанция новой генерации на данный момент. Она состоит из четырех парогазовых блоков мощностью 113,8 МВт каждый. Основное оборудование на 100% российского производства. На объекте применены сухие вентиляторные градирни.

Введенная мощность — 113,8 МВт.

Инвестиции в строительство — 12 млрд рублей

Грозненская ТЭС, 2-й энергоблок

© Фото из открытых источников

На Грозненской ТЭС состоялся пуск второго энергоблока (первый введен в декабре 2018 года). Новая электростанция вышла на полную проектную мощность 360 МВт.

Введенная мощность — 184,0

Инвестиции в строительство — 14 млрд рублей

Сахалинская ГРЭС-2

© i.ibb.co

Генерирующая компания «Русгидро» ввела в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2, расположенную на западном побережье Сахалина вблизи села Ильинское.

Современная тепловая электростанция мощностью 120 МВт построена взамен изношенной Сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 года. В качестве топлива используется уголь местных месторождений, что помимо прочего даст работу угледобывающей отрасли.

Основное генерирующее оборудование станции — котлы, турбины, генераторы — изготовлено в России.

Введенная мощность — 120 МВт

Алексинская ТЭЦ

© Фото из открытых источников

20 мая в Алексине состоялся запуск парогазовой установки мощностью 115 МВТ на Алексинской ТЭЦ.

Введенная мощность — 113,5

ПЭБ «Академик Ломоносов»

© rosatom.ru

Историческое событие для не только российской, но и мировой атомной энергетики произошло 19 декабря: в 11:00 (мск) в городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа и символично зажгла городскую ёлку.

Формально мощность ПЭБ меньше 100 МВт, но мы учитываем её в обзоре за инновационность проекта.

Введенная мощность — 70 МВт

Итого в 2019 году введены в эксплуатацию 10 электростанций мощностью более 100 МВт.

Из них АЭС — 2 (2 энергоблока, 2200 МВт)

ТЭС — 5 (9 энергоблоков, 1124 МВт)

ТЭЦ — 4 (7 энергоблоков, 989 МВт)

Общая мощность введенных энергоблоков 2744 МВт.

Для сравнения, в 2018 году было введено 11 электростанций сумарной мощностью 4313 МВт